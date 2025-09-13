美女を使って敵対勢力を骨抜きにする「美人の計」が普通に行われてきた中国。孔子も、その被害者の一人だった（写真：hoyano/イメージマート）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 殷から唐・五代十国まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 殷から唐・五代十国まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

伝統的な策略「美人の計」とは

中国の伝統的な策略の一つに「美人の計」がある。

君主が美女に溺れれば、政治が疎かになり、国は弱体化する。夏の桀王は末喜（ばっき）に、殷の紂王は妲己（だっき）に、西周の幽王は褒姒（ほうじ）の色香に迷い、国を滅ぼした。末喜も妲己も褒姒も、小国から大国の王に献上され、結果として大国を内部から自壊させたのである。

春秋時代になると、美女を使って敵対勢力を骨抜きにする美人の計が、普通に行われるようになった。

孔子も、美人の計の被害者だ。

魯は弱国だったが、孔子が魯の政治を行うようになると、民度は高まり治安も良くなり、政治も清廉になった。魯の隣国である斉は大国だったが、魯の急成長を脅威に感じる。そこで美人の計を行った。

斉は、魯に女性歌舞団を派遣する。魯の権力者であった季桓子（きかんし）は夢中になり、三日も朝廷を休んだ。孔子は失望し、弟子たちとともに魯の国を去った、と『論語』や『史記』は伝える。

同じころ、越王勾践の臣下である范蠡（はんれい）も、強大な呉王夫差を弱体化させるため、彼の後宮に絶世の美女・西施（せいし）を送り込んだ。

呉を滅ぼした西施の伝説

古代史の女性の常として、西施についても同時代の一次史料は存在しない。彼女の実像は、後世にふくらまされた説話的な物語から想像するしかない。

西施の本名は施夷光（しいこう）。衛の南子に対して「西子（せいし）」とも呼ばれる。生年は不明。越の国の諸曁（しょき、現在の浙江省紹興市の一部）の農村に生まれ、施の一族は農村の東と西に分かれて住んでいた。彼女は西のほうの家族だったので、後に西施と呼ばれるようになった。

道家思想の古典『荘子』天運篇の「顰（ひそみ）にならう」の寓話は有名である。

西施は胸をやみ、苦しそうに顔をしかめた。美しい顔は、ますます色っぽくなった。同じ村の不器量な女がそれを見て「美しいなあ」と思い、自分も顔をしかめて村を歩き回ったところ、その顔は不気味なものになってしまった。

村の金持ちは固く門を閉ざして引きこもり、貧乏人は妻子を連れて逃げ出した。この故事をもとに、自分の能力や分もわきまえずに人のまねをして笑いものになることを「顰にならう」と言うようになる。

西施は農村で薪を売っていた。通りかかった范蠡は、西施の美貌を見出し、彼女に諸芸を仕込んだうえ、呉王夫差の後宮に送り込んだ。

果たして、呉王夫差は西施の色香に溺れて政務を怠り、臣下とのあいだに隙間風が生じるようになった。執念深く「会稽（かいけい）の恥」の雪辱の機会を狙っていた越王勾践と范蠡は、兵を興して呉を攻めた。そして紀元前473年、ついに呉を滅ぼす。

その後の西施については、処刑説と逃亡説がある。

呉の滅亡後、西施は越にとっても用済みになった。

越王勾践の妻は、夫が西施に夢中になることを恐れた。呉の人々も、西施のせいで自分の国が滅んだと恨んでいた。西施は溺死刑に処せられる。生きたまま革袋につめられ、長江に投げこまれたのである。

彼女の体は水中でバラバラになり、川や湖や海に散らばった。中華料理で、ハマグリやアリソガイを「西施の舌」、レンコンを「西施の臂」、フグを「西施の乳」と呼ぶのは、これに由来する。

西施は死なず、范蠡とともに落ち延びて幸福な後半生を送った、という逃亡説もある。范蠡は、目標をなし遂げた越王勾践が、じきに功臣たちの粛清を始めるであろうことを正確に予測していた。

范蠡は、西施を連れて外国に逃げ、名前を変えて商いを始め、莫大な富を築き、悠々自適の幸福な晩年を過ごした、とされる。

西施は松尾芭蕉の俳句にも

西施の伝奇的な物語は、後世、さまざまな文学作品で取り上げられた。

唐の詩人・李白（701年-762年）は、彼の時代から1200年前の呉の後宮をしのび、七言絶句を詠んだ。

蘇台覧古 蘇台覧古

旧苑荒台楊柳新 旧苑の荒台 楊柳 新たなり

菱歌清唱不勝春 菱歌清唱 春に勝えず

只今惟有西江月 只だ今惟だ有り 西江の月

曾照呉王宮裏人 曾て照らす 呉王宮裏の人

大意は──いにしえの呉王の宮殿の廃墟。古い庭園、荒れ果てた建物に、やなぎの新緑が目に染みる。地元の女性たちが菱の実をつみながら歌う清らかな声の労働歌には、春の気分がみなぎっていて、それを聞く私の心は、どうしようもないほど感傷的になる。今も変わらずにあるのは西の川の月だけだ。かつて、呉王夫差の後宮の中のあの人（西施）を照らした、月だけが残っている。

日本の江戸時代の俳人・松尾芭蕉（1644年─1694年）は、『おくのほそ道』の旅で秋田の象潟（きさかた、現在の秋田県にかほ市の一部）に来たとき、その光景を次のような俳句に詠んだ。

象潟や雨に西施がねぶの花

日本の江戸時代の俳人・松尾芭蕉も西施の名前を使った俳句を詠んでいた（写真：a_text/イメージマート）

象潟は、日本各地にあった「潟」すなわち潟湖（せきこ）のなかでも、特に美しかった。芭蕉が来たころは、砂州で日本海とへだてられた遠浅の潟湖の中に大小の小島が浮かぶように見え、趣があった。残念ながら、潟湖の常で、川が運んでくる土砂が堆積し、今は海辺の平野になってしまった。往事の小島の面影は、今は小さな丘として点々と残っている。

「ねぶの花（合歓の花）」は「合歓木（ネムノキ）の花」の意で、晩夏の季語。合歓木は、夜になると葉を閉じて眠ったように見えるので、この名がある。

北宋の文人政治家・蘇軾（そしょく、1037年─1101年）は、風光明媚な西湖（せいこ、浙江省杭州市）の美しい風景を詠んだ漢詩のなかで、湖の風景の美を、西施の化粧の美とくらべた（七言絶句「飲湖上初晴後雨」）。芭蕉のこの俳句は、その趣向に学んでいる。雨にけむる象潟の落ち着いた美しさ。胸を病んで顔をしかめた西施の面影。葉を閉じる合歓木の、そこはかとない色香（「合歓」には男女が同衾する意もある）。それらが一体となった見事な俳句である。

この俳句を奇縁として、平成に入り、秋田県にかほ市は、西施の生まれ故郷である中国浙江省諸曁（しょき）市と友好提携を結んだ。にかほ市で行われる「西施まつり」では、毎年地元で選ばれる二人の少女が西施の扮装をして、舞いを披露する。

西施の美しさは、范蠡や呉王夫差だけでなく、今も人々の心をとらえているのである。

筆者：加藤 徹