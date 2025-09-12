ËÌÎ¦ÃÏÊý½é¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤¬ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë10·î31Æü¥ªー¥×¥ó·èÄê¡ª
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖTHE GUNDAM BASE SATELLITE KANAZAWA¡Ê¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¶âÂô¡Ë¡×¤ò10·î31Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡´ú´ÏÅ¹¡ÖTHE GUNDAM BASE¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¡ÖTHE GUNDAM BASE SATELLITE¡×¤¬ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ë½é½ÐÅ¹¡£Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢ÀçÂæ¡¢¹Åç¤ËÂ³¤¯5Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï¶âÂô±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×¤Î4³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥µ¥¶¥Óー¡Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥³¥¢¥á¥Ã¥¡Ï¡×¤ä¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥àVer.3.0¡Î¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¥«¥éー¡Ï¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Ê¤ª¡¢¥ªー¥×¥óÆü¤È¤Ê¤ë10·î31Æü¤è¤ê11·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤ÈÅ¹Æâº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°ÃêÁª¤Ë¤è¤ëÆþÅ¹À©¸Â¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡ÖRG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥µ¥¶¥Óー¡Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥³¥¢¥á¥Ã¥¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§20,900±ß¡Ë
¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥àVer.3.0 ¡Î¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¥«¥éー¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§5,500±ß¡Ë
¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó¡Î¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§2,420±ß¡Ë
¡Ö¥Ï¥í¥×¥é ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥Ï¥í¡Î¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¥«¥éー¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§550±ß¡Ë
¡ÖEXPO2025 1/144 RX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡ÊEX-001 ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥¶ーÁõÈ÷¡Ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§3,960±ß¡Ë
¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¤¯¤ó¤Î¤ª¤ª¤¤Ê¤¢¤¿¤Þ¡×¡Ê²Á³Ê¡§5,500±ß¡Ë
