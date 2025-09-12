¾®äØÀéË¡¡ºå¿À£Ö¤ÇàÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Öá¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤³¤ì¤ò¡ØÂçºå¡Ù¡Øºå¿À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ó¤Î¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£±£²Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ç²£¹Ô¤·¤¿àÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Öá¤ËÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£·Æü¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤ÏºÇÂç¤Ç£±£°£°£°¿Í¤Î·Ù»¡´±¤òÅêÆþ¤·¤ÆÆ»ÆÜËÙÀî¼þÊÕ¤ò·ÙÈ÷¡£Âçºå»Ô¤ÏÀî¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤¬ÀîÄì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿å°Ì¤ò£±£°¥»¥ó¥Á¹â¤¯¤¹¤ëÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£²£¹¿Í¤¬¥À¥¤¥Ö¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¾®äØ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ø²¶¤Ã¤Æµ¤¹Ó¤¤¤Í¤ó¤Ê¡Ù¡ØÂçºå»Ô¡¢ÂçºåÉÜ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ä¤Ã¤¿¤éÀîÄì¤Î¿å¾å¤²¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ó¤»¤¨¤Ø¤ó¡£¿å¤â¤Ã¤È¸º¤é¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤éÂ¤ª¤«¤·¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ãæ¤ËÅÅµ¤Î®¤¹¤È¤«¡¢·õ»³¸þ¤±¤ÆÈô¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤¹¤ë¡×¤È¤ÖÁ³¡£
¡¡¼«¿È¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ëµö¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡Ê¥À¥¤¥Ö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂáÊá¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¹´Î±¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡´ØÀ¾¤Ëµï½»¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡¡½»½ê¤È¹¥¤¤ÊµåÃÄ¡¢£Ä£Á£Ú£Î¤È¤«¤ÎÍúÎò¸«¤Æ¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤ï¡£¤³¤ì¤òÁ´Éô¡ØÂçºå¡Ù¡Øºå¿À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ó¤Î¤¬¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ÎÁûÆ°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤«¤Î²ò»¶¡¢¡ØÁªµó¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ÆÂç³µ¡£¤ª½ä¤ê¤µ¤ó£±£°£°£°¿Í¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ó¡Ä¡£¤è¤½¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¡¢¡Ø²¶¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥¤¥¨¡Á¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦Í§Ã£¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤¹¤è¡£¡Ø¤¨¡¢¤ªÁ°Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ó¡Ä¡£¤¢¤«¤ó¤ä¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊò¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£