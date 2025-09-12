【スクウェア・エニックス：SHIBUYA ARTグッズ】 9月13日 発売 価格：1,320円～

スクウェア・エニックスは、公式グッズショップ「SQUARE ENIX GARDEN」にて、渋谷をイメージしたイラストのグッズ各種を9月13日より発売する。価格は「SHIBUYA ART アクリルキーホルダー」が1,320円など。

「ドラゴンクエスト」シリーズのスライムたちと、「ファイナルファンタジー」シリーズのチョコボが、渋谷らしいカラフル＆ポップなイラストになって登場。Tシャツ（全8種）とアクリルキーホルダー（全2種）が販売される。

あわせて、9月22日から「SQUARE ENIX GARDEN」、「タワーレコード 渋谷店」、「SHIBUYA TSUTAYA」の3店舗にてスタンプラリーが開催。条件を達成すると、先着で「渋谷スライム&渋谷チョコボ ミニ缶バッジセット」がプレゼントされる。

【SHIBUYA ART ドラゴンクエスト Tシャツ】

フリーサイズ ※寸法(㎝)：身丈73・身幅55・肩幅50・袖丈22 各4,950円

Vol. 1 白

Vol. 2 黒

【SHIBUYA ART ファイナルファンタジー Tシャツ】

フリーサイズ ※寸法(㎝)：身丈73・身幅55・肩幅50・袖丈22 各4,950円

Vol. 1 黒

Vol. 2 白

【SHIBUYA ART アクリルキーホルダー】

左：ファイナルファンタジー 右：ドラゴンクエスト サイズ：約53×64mm（金具除く） 各1,320円

【ミニ缶バッジセットがもらえるスタンプラリー】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SQUARE ENIX