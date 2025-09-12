吉岡里帆が表紙を飾る『FRaU11月号』が9月19日（金）に講談社より発売される。

【画像】吉岡里帆がハワイ・オアフ島で自分なりのウェルビーイングを考える

『FRaU11月号』は“まるごと一冊ウェルビーイング“号特集。表紙はハワイ・オアフ島で撮影された。オアフ島の大自然に抱かれながら、自分なりのウェルビーイングを考えたドラマチックな表紙＆カバーストーリーから始まる、まるごと一冊ウェルビーイング特集号となっている。

海と風、大地のエネルギーが満ちるハワイで、吉岡里帆が語る親子に宿る慈しみと、「もう少し自分や、大切な人のために時間をつかってもいいのでは」という思い。自然の息づかいとともに紡がれる言葉が、ハワイの景色とともに届けられる。

SDGsという言葉は誰もが知っているが、サステナブルな取り組み、地球温暖化、気候変動、食糧ロスやごみの削減といっても、テーマが大きすぎて、いまひとつ“自分ごと”として感じにくいという人も多いだろう。FRaUはSDGsより一歩先に進んだ概念といわれるSWGs（Sustainable Well-being Goals）から、ウェルビーイングについて考え、さまざまな事例を紹介し、すべての読者が実践できるような一冊をつくった。

俳優の夏帆、松本穂香、バレーボール日本代表の小野寺太志、アーティスト・清川あさみ、お笑いコンビ・かが屋などが自身のウェルビーイングについて語った。旅から、スポーツによるコミュニティづくりから、発酵食や、ビューティ、保護犬・猫など……さまざまなものからウェルビーイングを得る術も、詳しく掲載される。

