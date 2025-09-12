ファミリーマートにて、旬のお芋を使ったスイーツやドリンクが展開される「ファミマのお芋掘り」を開催！

2025年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使った全18種類がラインナップされます☆

ファミリーマート「ファミマのお芋掘り」

発売日：2025年9月16日（火）より順次

販売店舗：全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートにて、秋の味覚として人気のお芋を使ったスイーツやドリンクを全18種類集めた「ファミマのお芋掘り」を2025年も開催。

2021年の初開催以来、年々注目度が高まり、ファミリーマートの秋の恒例キャンペーンとして、毎年人気を博しています。

2025年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使った全18種類をラインナップ。

ファミリーマート初となる”体験型のスイーツ”として、まるでお芋掘りを体験しているかのような遊び心あふれる「掘って発見！スイートポテト」が発売されます。

また、スイートポテトなのに見た目がロールケーキのような「ロールケーキみたいなスイートポテト」や、外は紫色、中は黄色とさつまいもをイメージした見た目の「はちみつすいーとぽてと」など、味わいだけではなく、見た目でも楽しめるスイーツなどが勢ぞろい☆

ファミリーマートで人気のフラッペシリーズからは、氷を使わないシェイク仕様の「焼きいもバターシェイク」が新登場。

口どけなめらかで、紅はるかの甘みとバターの香りが楽しめます。

また、2024年に発売され、人気を博した「おいものマドレーヌ」は、2025年はファミリーマートのマドレーヌ史上初めての“芋あん入り”に進化。

紅はるかのペーストと蜜漬けした紅はるかの角切り入りの生地と芋あんで、ねっとりと濃厚なさつまいも感を楽しめます☆

掘って発見！スイートポテト

価格：368円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

ココアスポンジとクランチを土に見立てた「掘って発見！スイートポテト」

まるでお芋掘りをしているような、ファミリーマート初の体験型デザートです。

パックの中にはミニサイズのスイートポテトが4つ隠されています。

1つだけ色違いのお芋が隠されているのが、楽しいスイーツです。

紅はるかのスイートポテト

価格：285円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

紅はるかのなめらかな食感をいかしたスイートポテト。

甘さは控えめで、素材本来の甘みを楽しめます。

北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームをトッピングしたスイーツです。

ロールケーキみたいなスイートポテト

価格：298円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

紅はるかの芋あんとホイップクリームを、スイートポテト生地でロールケーキのように包み込んだ「ロールケーキみたいなスイートポテト」

紅はるかのねっとりと濃厚な味わいで、見た目も楽しめる仕立てです。

スイートポテトタルトデニッシュ

価格：170円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

タルト生地を敷き詰めたデニッシュ生地に、紅あずまを使用したスイートポテトあんとスイートポテトクリームを絞って焼きあげた「スイートポテトタルトデニッシュ」

異なる食感が楽しめるハイブリッドな一品です。

※沖縄県では仕様と価格が異なります

生フランスパン（おいも＆マーガリン）

価格：168円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

さつまいもをイメージした生クリーム入りのしっとりとした生フランスパンを使った「生フランスパン（おいも＆マーガリン）」

紅はるかを使用したおいもあんとバター入りマーガリンが挟んであります。

※沖縄県では仕様と価格が異なります

スイートポテト蒸しケーキ4個入

価格：190円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

紅はるかの焼きいもペーストを使用した、しっとり食感のスイートポテト風蒸しケーキ。

黒ゴマをトッピングし天面を焼くことで、香ばしさと見た目のスイートポテトらしさが表現されています。

※沖縄県では仕様と価格が異なります

おいものパウンドケーキ

価格：180円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

紅はるかのペーストと蜜漬けにした紅はるかの角切りを使用したパウンドケーキ。

紅はるかの角切りは昨年発売品よりもサイズアップしたものも加え、見た目の“ごろごろ感”がアップしています。

おいものマドレーヌ〜芋あん入り〜

価格：180円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

紅はるかのペーストと蜜漬けにした紅はるかの角切りを生地に練り込んだマドレーヌ。

2025年は生地の中に芋あんを加え、外側はさっくり、中はしっとり焼き上げられています。

はちみつすいーとぽてと

価格：190円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国 ※西日本エリアでは9月9日（火）から発売中

紅はるかペーストと白あん、はちみつを使ったやさしい甘さの和風スイートポテト。

芋の皮をイメージした紫色の生地で包んだ、見た目も楽しめる一品です。

ピザサンド さつまいもチーズ（紅はるか）

価格：330円(税込)

発売日：2025年9月15日（月）

販売エリア：全国

紅はるかのダイスとペーストを使用し、2種のチーズとハニーメープルを合わせた一品。

お芋の甘さとチーズの塩味のバランスがクセになる味わいです。

スイートポテト＆ホイップサンド

価格：375円(税込)

発売日：2025年9月23日（火）

販売エリア：全国

紅はるかを使用したスイートポテトとホイップを組み合わせたサンドイッチ。

シンプルなホイップクリームが、バターの風味が香るスイートポテトの美味しさを引き立てます。

たべる牧場紅いも

価格：298円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

人気シリーズ「たべる牧場」の紅いも味。

上層は北海道産牛乳を56%使用したコクのあるミルクアイス、中間層は紅芋あん、下層に紅芋アイスを入れて、食感や見た目も楽しめるカップアイスに仕立てています。

アイス・あん・ソースに紅芋を使って紅芋を存分に楽しめるアイスクリームです。

※一部地域では価格が異なります

紫いもと紅はるかのモンブランアイス

価格：268円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

紫いもと紅はるかの2種のおいもを使用し、おいものモンブランをイメージした、タルト型のもなかアイス。

華やかな見た目とおいもづくしの味わいをワンハンドで手軽に味わえます。

※一部地域では価格が異なります

鳴門金時ラテ

価格：288円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

鳴門金時ペーストを配合した、とろ〜り濃厚なラテ。

上品な甘さとまろやかな飲み心地で、さつまいもの風味を楽しめるドリンクです。

※数量限定

紅はるかのおいもチップス

価格：213円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

茨城県産の紅はるかを使用し、素材の旨みを活かすよう薄切り＆軽やかに揚げたチップス。

パリッとした食感とさつまいもの自然な甘みが広がります。

※数量限定

芋けんぴチョコ

価格：257円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

国産さつまいもをカリッとした芋けんぴに仕上げ、まろやかなチョコレートでコーティングした「芋けんぴチョコ」

甘じょっぱさと食感がクセになる和洋折衷スイーツです。

※数量限定

紅はるかの焼き芋

価格：338円(税込)

発売日：2025年9月16日（火）

販売エリア：全国

甘みとねっとり感が特徴の紅はるかを、皮ごと香ばしく焼き上げた「紅はるかの焼き芋」

味付けを加えず、素材本来の自然な甘みとやさしい風味をシンプルに楽しめます。

※数量限定

※沖縄県では価格が異なります

焼きいもバターシェイク

価格：360円(税込)

発売日：2025年9月23日（火）

販売エリア：全国

ふんわり香るバターとおいもの甘さが特徴的な「焼きいもバターシェイク」

紅はるかの食感を楽しめる、口どけなめらかな一杯です。

※数量限定

見ても、食べても楽しい、バラエティ豊かな秋の味覚全18種類が大集合。

ファミリーマートにて2025年9月16日より開催される「ファミマのお芋掘り」の紹介でした☆

※一部の地域及び一部の店舗では取り扱いのない商品があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】掘って食べる“体験型スイーツ”など全18種類が大集合！ファミリーマート「ファミマのお芋掘り」 appeared first on Dtimes.