元小学生ホスト・琉ちゃろ、高校生になった近影に注目集まる「イケメンすぎてびっくり」「大きくなった」
【モデルプレス＝2025/09/12】“元小学生ホスト”琉ちゃろの母であるちいめろが、12日までに自身のTikTokを更新。高校生になった琉ちゃろの近影を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元“小学生ホスト”琉ちゃろ、衝撃の現在の姿
ちいめろは「琉ちゃろのお誕生日に家族旅行」「家族でプール遊び楽ちいめろ」と家族での楽しいひとときを公開。黒髪の琉ちゃろと妹のまひめろがプールで遊ぶ様子や、愛犬を抱いたちいめろの姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「待って、琉ちゃろイケメンすぎる」「大きくなったなぁ」「美眉」「成長を感じる」「無邪気で可愛い」「仲良し家族」といった声が上がっている。
琉ちゃろは金髪の盛り髪スタイルに、ホスト風の派手なファッションがトレードマークの「小学生ホスト」として知られ、数々のメディアに出演。母・ちいめろがYouTubeチャンネルを開設してからは、動画を通じて成長の様子がたびたび紹介されてきた。
家族思いな一面や、中学の勉強に励む真面目な姿が注目を集め、かつての派手な見た目とのギャップが話題に。髪も暗い色を保ち、落ち着いた雰囲気になっていた。（modelpress編集部）
