¡ÚÂçµ×ÊÝ °ìÉ§¡Û¹âµé¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤»¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ô°ÂÄ¾¤Ê¥Ö¡¼¥à¡Õ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¸ùºá¡×

¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ô¥Û¥ê¥¨¥â¥óÈ¯°Æ¤Î¹âµé¥Ñ¥ó²°¡Õ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÎÌÊÄÅ¹¡Ä¡ÈÀ¸¡É¿©¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Î¤Ã¤¿¡Ö¾®Çþ¤ÎÅÛÎì¡×124Å¹ÊÞ¢ª56Å¹ÊÞ¤Ë·ã¸º¤Ø¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¹âµé¿©¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¹âµé¿©¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÂçºå¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤»¤º¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ØÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡Ù¤òÈÎÇä¡£Íñ¤ò»È¤ï¤º¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤äËªÌª¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê´Å¤¯»Å¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯'13Ç¯¤Ë¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¡Ø¥»¥Ö¥ó¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¿©¥Ñ¥ó¡Ù¡Ê1¶Ô250±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¡£È¯Çä4¥õ·î¤Ç1500Ëü¸Ä¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î»þ´ü¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬¾¯¤·´Ë¤ß¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¾¯¤·ìÔÂô¤ò¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å'18Ç¯¤Ë¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤Ï100Å¹ÊÞ¡¢Á´Å¹Çä¾å100²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¹âµé¿©¥Ñ¥ó¤Î¡È¹â¤¤Íø±×Î¨¡É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡ÖÀìÌçÅª¤Ê¥Ñ¥óÀ½Â¤¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤ÏËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ßËÜÂóÌé»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¹Í¤¨¤¿¿Í¤¹¤´¤¤¤ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊÑ¤ÊÌ¾Á°¤Î¥Ñ¥ó²°¤ä¡¢OSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤¬³«¶È¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤â'18Ç¯¤Î¤³¤È¡£°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î»²Æþ¤â·ãÁý¤·¡¢ÈË²Ú³¹¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¹âµé¿©¥Ñ¥óÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ø¿´¤òÀú¤Ã¤¿¡Ö¤Ë»Ö¤«¤ï¡×
¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëOSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¾ô¿å´ï¤ËÈÎÇä¤òÄ¹Ç¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤¬ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼è°úÀè¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ø¿´¤òÀú¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö²¶¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¼þÊÕ¤ËÅ¹¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÂÐ¹³¿´¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ô¶äºÂ¿©¥Ñ¥óÀïÁè¡Õ¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢'19Ç¯¤Ë¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¡¦Á¥¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µ¼Ô²ñ¸«¤òºÅ¤·¡¢¡ÖÅìÀ¾¤Ç¡¢¿©¥Ñ¥óÂçÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£ÅöÁ³¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÏ¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢'19Ç¯5·î¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤È¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Å¹ÊÞ¤Ë»¦Åþ¡£¥Ö¡¼¥à¤â¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤â°ìµ¤¤Ë½ÐÅ¹¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÏË°ÏÂ¡¢ÍøÍÑÆ°µ¡¤âÄÄÉå²½¤·¤Æ¡Ä
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¹âµé¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¯´ü¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1500Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢Åö½é¡¢ÍøÍÑÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥×¥ÁìÔÂô¡×¤ä¡Öµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¼êÅÚ»º¡×¤Î¸ÂÅÙ¤Ï¤È¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥à¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤É¤ó¤É¤ó´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ûÍ×¤¬°ì»þÅª¤ËËÄÄ¥¤·¤ÆÆ±¤¸¾¦·÷¤Ë¿ô·ï¡¢¹âµé¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á»Ô¾ì¤ÏË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¹âµé¿©¥Ñ¥ó¤Î¹â²Á³ÊÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤äÉÊ¼Á¤Îº¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¡µë²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÍøÍÑÆ°µ¡¤âÄÄÉå²½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÇµ¤¬Èþ¡×¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤ÈÁÊ¾Ùº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤¬¡¢¹âµé¿©¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥à¤ÎÂ¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥À¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤¬¥Ö¡¼¥à¤ÎÊÑÁ«¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¿êÂà¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Ë»Ö¤«¤ï¡×¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ô°Â°×¤Ê¥Ö¡¼¥à¡Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÁáµÞ¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ÏÇÑ¤ì¤âÁá¤¤¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°
¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âµé¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¶È¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤È¡ÈÁÆÀ½ÍðÂ¤¡É¤ÎÅ¹¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥à¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥À¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½15Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÎ®¹ÔÇÑ¤ê¤Î½Û´Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë»²Æþ¤·¤ÆºÙ¡¹¤È°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ»²Æþ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÄÀ¤à¤Î¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆSNS¤Î»þÂå¡¢¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÆ³Æþ´ü¡¢À®Ä¹´ü¡¢À®½Ï´ü¡¢¿êÂà´ü¤Î½ç¤Ç²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤Ë¤«¤±¤¿»þ´ÖÊ¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥à¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜÎ©¤¿¤º¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·ë¶É¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²¦Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥³¥áÉÔÂ¤Î¡É¿¿ÈÈ¿Í¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡ÄÇÀ¿å¾Ê¤¬¼Õºá¤·¤¿¡ÔÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Õ¤Î¿¿Áê