【Amazon：Windows 11 Home/Windows11 Pro DSPライセンス セール】 セール期間：9月12日0時～9月25日23時59分

【Windows11 Home】 DSPライセンス日本語版

Amazonにて、Windows 11のDSPライセンスがセール価格で販売されている。セール期間は9月25日23時59分まで。

期間中、Windows 11 HomeおよびWindows11 ProのDSPライセンス単体のほか、インストールUSB付きセットもお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

※Windows 11 のシステム要件を満たす既存・新規PC、ライセンス認証・アップデートのため、インターネット接続が必要です。

【Windows11 Home】 DSPライセンス日本語版(インストールUSB付)

【Windows11 Pro】 DSPライセンス日本語版

【Windows11 Pro】 DSPライセンス日本語版(インストールUSB付)