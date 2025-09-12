【Amazonセール】Windows 11 Home/Windows11 ProのDSPライセンスがお買い得インストールUSB付きも
【Amazon：Windows 11 Home/Windows11 Pro DSPライセンス セール】 セール期間：9月12日0時～9月25日23時59分
【Windows11 Home】 DSPライセンス日本語版
Amazonにて、Windows 11のDSPライセンスがセール価格で販売されている。セール期間は9月25日23時59分まで。
期間中、Windows 11 HomeおよびWindows11 ProのDSPライセンス単体のほか、インストールUSB付きセットもお買い得価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
※Windows 11 のシステム要件を満たす既存・新規PC、ライセンス認証・アップデートのため、インターネット接続が必要です。
【Windows11 Home】 DSPライセンス日本語版(インストールUSB付)
【Windows11 Pro】 DSPライセンス日本語版
【Windows11 Pro】 DSPライセンス日本語版(インストールUSB付)