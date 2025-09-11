¤Õ¤È¥Í¥³¤Î¡Ø´é¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÈùÌ¯¤Ë¥Ô¥é¥Ô¥é¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ä¥Ü£÷¡×¡Ö¿á¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥Î¥Þ¥í¥ó¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆß´¶¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2.5Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÑ¤Þ¤·¤¿´é¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤Õ¤È¥Í¥³¤Î¡Ø´é¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¡Û
²¿¤«¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥Î¥Þ¥í¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤ÎÃã¥È¥é¤¯¤ó¡£Æ±¤¸¤¯ÊÝ¸îÇ¤Î»°ÌÓÇ¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ãã¥È¥é¤¯¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢²¿¤ä¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤½¤¦¡£¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãã¥È¥é¤¯¤ó¤Ï¤Ò¤²¤Ë¥¥¦¥¤¤Î¥·ー¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¨¡¢²¿¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©
¤¿¤À¡¢Ãã¥È¥é¤¯¤ó¼«¿È¤Ï¥·ー¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Ë¤ã¡©¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥·ー¥ë¤ÏÉ¡¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¡Â©¤¬¥·ー¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
¼Â¤Ï¡¢¥¥¦¥¤¤Ï¥Þ¥¿¥¿¥Ó²Ê¤Î¿¢Êª¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÃã¥È¥é¤¯¤ó¤Ï¡¢Æ÷¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¥¦¥¤¤Î¥·ー¥ë¤«¤é¥Þ¥¿¥¿¥Ó¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Å¤¨¤óË·¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃã¥È¥é¤¯¤ó
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆß´¶¤Ç°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãã¥È¥é¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¾å¤Î»°ÌÓÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£»°ÌÓÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â´Å¤¨¤ë¡¢¥àー¥É¥áー¥«ー¤ÎÃã¥È¥é¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ1500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿Ãã¥È¥é¤¯¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿TikTok¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£Î®¹Ô¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤¬¡©¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë¤±¤ÉÀäÂÐÌ£¸«¤·¤¿¤è¤Íー¡×¡ÖÉ¡Â©¤Î¤¿¤ÓÍÉ¤ì¤ë¤«¤é¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤³¤·¤ç¤Ð¤æ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡w¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥Î¥Þ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãã¥È¥é¤¯¤ó¤È»°ÌÓÇ¤Á¤ã¤ó¤Î·ã¤·¤¯¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥±¥ó¥«¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãã¥È¥é¤¯¤ó¡¢»°ÌÓÇ¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
