何コレ！？ 気になるッ♡【ファミマ】素通り不可避！「新作アイス」

まるで宝箱のような【ファミリーマート】のアイスケース。王道感あふれるものからつい二度見したくなる変わり種まで、どれも魅力たっぷりです！ そこで今回はファミマで見つけた、個性派「新作アイス」をピックアップしてご紹介します。

野菜がアイスに！？「アイスの実 いちごベジ」

食べやすい一口サイズ、コロンとしたビジュアルが可愛い「アイスの実」から新作が登場。「アイスの実 いちごベジ」は、いちごとトマトを組み合わせた一品です。@miki__iceさんによると「すっきりとした甘さと素材のおいしさが楽しめる」のだとか。

マシュマロのような食感のバニラアイスを、クッキー入りのチョコレートでコーティングした「IS’MOREアイスバー」。昨年販売されると品薄や売切れ続出となった人気商品です。見た目にも伝わるザクザク感と、マシュマロのようなふわふわ感をぜひこの機会に体験してみて。

食べ応えありそう！「ワッフルコーン 将軍モカ」

「本格的なカフェモカの味わい」「ビターなコーヒーの風味に少しフルーティな香り」と、@miki__iceさんが詳しく解説するのは「ワッフルコーン 将軍モカ」。コーヒー会社【サザコーヒー】が監修するアイスで、コーヒー好きさんにはぜひ味わってほしい一品です。ココア風味のワッフルコーンも◎

「ソフトクリームバーバナナ」は、北海道産生クリームを使ったミルクアイスを、バナナアイスキャンディーで包んだ一品です。シンプルなビジュアルですが、組み合わせたアイスの「相性もばっちり」とマニアさんのお墨付き！ 公式サイトによると「様々な理由から捨てられてしまう「もったいないバナナ」を使用」しているのもポイントです。

商品の入れ替わりが早いので、気になったら即買い推奨です。今日は【ファミマ】に寄り道してみては？

