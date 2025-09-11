淡いカラーとハートや羽のモチーフがかわいい！マリモクラフト サンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」
マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にしたデザインシリーズが登場。
みずいろ×エンジェルのキュートなデザインを使用した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が発売されます☆
マリモクラフト サンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」
発売日：2025年9月上旬より順次
※マリモクラフトオンラインショップでは販売中（商品発送時期はオンラインショップを確認）
取扱店舗：マリモクラフト オンラインショップ、雑貨販売店、キャラクターショップ、ファンシーグッズショップ、各種ECサイトなど
※商品がなくなり次第販売終了
※状況により発売時期を変更する可能性があります
マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を、みずいろ×エンジェルをテーマに表現した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が登場。
キラキラのスパンコールがアクセントのポーチや、もこもこのサガラ刺繍がかわいいキーホルダーなど、普段使いもできるグッズが展開されます。
また、マリモクラフトオンラインショップでは、「エンジェルハローキティシリーズ」と人気の「みずいろハローキティシリーズ」も販売中です！
ラウンドポーチ
価格：2,860円(税込)
丸いシルエットのポーチに、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」がキュート。
ファスナー部分のチャームも、ハートと天使の羽のデザインです☆
巾着
価格：2,200円(税込)
持ち物をまとめたり、このまま飾ったりできる巾着。
ハートの縁取りの中にいる「ハローキティ」と、キラキラのスパンコールがポイントです！
ティッシュポーチ
価格：2,420円(税込)
外出時の携帯品をかわいく持ち歩ける「ティッシュポーチ」
淡い水色がおしゃれで、天使イメージの「ハローキティ」がかわいいデザインです☆
ミニポーチ
価格：2,420円(税込)
サイズ感もかわいらしい「ミニポーチ」
キーパスポーチ
価格：2,970円(税込)
カギやICカードなどをまとめられる、便利な「キーパスポーチ」
タテ型デザインで、ハートの窓にあしらわれた「ハローキティ」がアクセントになっています！
メガネケース
価格：2,530円(税込)
「メガネケース」は、ハートのフレームと天使の羽モチーフをあしらったデザイン。
淡い色使いで、大人かわいいテイストです☆
サガラダイカットポーチ
価格：1,870円(税込)
もこもこしたサガラ刺繍が楽しい、ダイカットデザインのポーチ。
カラビナ部分もハート型で、キュートに持ち歩けるグッズです！
サガラキーホルダー
価格：1,760円(税込)
サガラ刺繍で表現したチャームがおしゃれ。
ふっくら・もこもこの刺繍で、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」が表現されています☆
リール付きアクリルカラビナ BL
価格：1,760円(税込)
ハート型のアクリルカラビナに、「ハローキティ」のチャームとリールをセット。
アクセサリー感覚でバッグなどに取り付けできる便利グッズです！
リール付きアクリルカラビナ SI
価格：1,760円(税込)
ラメ入りでハートの形がキュートなアクリルカラビナに、水色の羽をプラス。
「ハローキティ」のチャームとリールをセットし、普段使いできるかわいいグッズに仕上げられています☆
みずいろ×エンジェルのキュートな「ハローキティ」グッズを展開。
マリモクラフトのサンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」は、2025年9月上旬より順次販売です☆
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662014
※製品仕様、価格等を変更する場合があります
※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります
※画像の縮小率は同一ではありません
※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります
