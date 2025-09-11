マリモクラフト サンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」

マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にしたデザインシリーズが登場。

みずいろ×エンジェルのキュートなデザインを使用した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が発売されます☆

 

マリモクラフト サンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」

 

 

発売日：2025年9月上旬より順次
※マリモクラフトオンラインショップでは販売中（商品発送時期はオンラインショップを確認）

取扱店舗：マリモクラフト オンラインショップ、雑貨販売店、キャラクターショップ、ファンシーグッズショップ、各種ECサイトなど

※商品がなくなり次第販売終了
※状況により発売時期を変更する可能性があります

 

マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を、みずいろ×エンジェルをテーマに表現した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が登場。

キラキラのスパンコールがアクセントのポーチや、もこもこのサガラ刺繍がかわいいキーホルダーなど、普段使いもできるグッズが展開されます。

また、マリモクラフトオンラインショップでは、「エンジェルハローキティシリーズ」と人気の「みずいろハローキティシリーズ」も販売中です！

 

ラウンドポーチ

 

 

価格：2,860円(税込)

 

丸いシルエットのポーチに、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」がキュート。

ファスナー部分のチャームも、ハートと天使の羽のデザインです☆

 

巾着

 

 

価格：2,200円(税込)

 

持ち物をまとめたり、このまま飾ったりできる巾着。

ハートの縁取りの中にいる「ハローキティ」と、キラキラのスパンコールがポイントです！

 

ティッシュポーチ

 

 

価格：2,420円(税込)

 

外出時の携帯品をかわいく持ち歩ける「ティッシュポーチ」

淡い水色がおしゃれで、天使イメージの「ハローキティ」がかわいいデザインです☆

 

ミニポーチ

 

 

価格：2,420円(税込)

 

サイズ感もかわいらしい「ミニポーチ」

ちょっとした小物の収納便利です。

 

キーパスポーチ

 

 

価格：2,970円(税込)

 

カギやICカードなどをまとめられる、便利な「キーパスポーチ」

タテ型デザインで、ハートの窓にあしらわれた「ハローキティ」がアクセントになっています！

 

メガネケース

 

 

価格：2,530円(税込)

 

メガネケース」は、ハートのフレームと天使の羽モチーフをあしらったデザイン。

淡い色使いで、大人かわいいテイストです☆

 

サガラダイカットポーチ

 

 

価格：1,870円(税込)

 

もこもこしたサガラ刺繍が楽しい、ダイカットデザインのポーチ。

カラビナ部分もハート型で、キュートに持ち歩けるグッズです！

 

サガラキーホルダー

 

 

価格：1,760円(税込)

 

サガラ刺繍で表現したチャームがおしゃれ。

ふっくら・もこもこの刺繍で、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」が表現されています☆

 

リール付きアクリルカラビナ　BL

 

 

価格：1,760円(税込)

 

ハート型のアクリルカラビナに、「ハローキティ」のチャームとリールをセット。

アクセサリー感覚でバッグなどに取り付けできる便利グッズです！

 

リール付きアクリルカラビナ　SI

 

 

価格：1,760円(税込)

 

ラメ入りでハートの形がキュートなアクリルカラビナに、水色の羽をプラス。

「ハローキティ」のチャームとリールをセットし、普段使いできるかわいいグッズに仕上げられています☆

 

みずいろ×エンジェルのキュートな「ハローキティ」グッズを展開。

マリモクラフトのサンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」は、2025年9月上旬より順次販売です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662014

※製品仕様、価格等を変更する場合があります
※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります
※画像の縮小率は同一ではありません
※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります

