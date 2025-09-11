マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にしたデザインシリーズが登場。

みずいろ×エンジェルのキュートなデザインを使用した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が発売されます☆

マリモクラフト サンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」

発売日：2025年9月上旬より順次

※マリモクラフトオンラインショップでは販売中（商品発送時期はオンラインショップを確認）

取扱店舗：マリモクラフト オンラインショップ、雑貨販売店、キャラクターショップ、ファンシーグッズショップ、各種ECサイトなど

※商品がなくなり次第販売終了

※状況により発売時期を変更する可能性があります

マリモクラフトから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を、みずいろ×エンジェルをテーマに表現した「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」が登場。

キラキラのスパンコールがアクセントのポーチや、もこもこのサガラ刺繍がかわいいキーホルダーなど、普段使いもできるグッズが展開されます。

また、マリモクラフトオンラインショップでは、「エンジェルハローキティシリーズ」と人気の「みずいろハローキティシリーズ」も販売中です！

ラウンドポーチ

価格：2,860円(税込)

丸いシルエットのポーチに、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」がキュート。

ファスナー部分のチャームも、ハートと天使の羽のデザインです☆

巾着

価格：2,200円(税込)

持ち物をまとめたり、このまま飾ったりできる巾着。

ハートの縁取りの中にいる「ハローキティ」と、キラキラのスパンコールがポイントです！

ティッシュポーチ

価格：2,420円(税込)

外出時の携帯品をかわいく持ち歩ける「ティッシュポーチ」

淡い水色がおしゃれで、天使イメージの「ハローキティ」がかわいいデザインです☆

ミニポーチ

価格：2,420円(税込)

サイズ感もかわいらしい「ミニポーチ」

ちょっとした小物の収納に便利です。

キーパスポーチ

価格：2,970円(税込)

カギやICカードなどをまとめられる、便利な「キーパスポーチ」

タテ型デザインで、ハートの窓にあしらわれた「ハローキティ」がアクセントになっています！

メガネケース

価格：2,530円(税込)

「メガネケース」は、ハートのフレームと天使の羽モチーフをあしらったデザイン。

淡い色使いで、大人かわいいテイストです☆

サガラダイカットポーチ

価格：1,870円(税込)

もこもこしたサガラ刺繍が楽しい、ダイカットデザインのポーチ。

カラビナ部分もハート型で、キュートに持ち歩けるグッズです！

サガラキーホルダー

価格：1,760円(税込)

サガラ刺繍で表現したチャームがおしゃれ。

ふっくら・もこもこの刺繍で、みずいろ×エンジェルな「ハローキティ」が表現されています☆

リール付きアクリルカラビナ BL

価格：1,760円(税込)

ハート型のアクリルカラビナに、「ハローキティ」のチャームとリールをセット。

アクセサリー感覚でバッグなどに取り付けできる便利グッズです！

リール付きアクリルカラビナ SI

価格：1,760円(税込)

ラメ入りでハートの形がキュートなアクリルカラビナに、水色の羽をプラス。

「ハローキティ」のチャームとリールをセットし、普段使いできるかわいいグッズに仕上げられています☆

みずいろ×エンジェルのキュートな「ハローキティ」グッズを展開。

マリモクラフトのサンリオ「みずいろエンジェルハローキティシリーズ」は、2025年9月上旬より順次販売です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662014

※製品仕様、価格等を変更する場合があります

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります

※画像の縮小率は同一ではありません

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります

