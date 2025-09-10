壁面雨漏り調査ロボットの専用ロボットアームの開発に着手！セラフ榎本

セラフ榎本は、壁面の散水試験を行う「壁面雨漏り調査ロボット」に搭載可能な専用ロボットアーム(以下、「ロボットアーム」)の開発に着手しました。

セラフ榎本は、壁面の散水試験を行う「壁面雨漏り調査ロボット」に搭載可能な専用ロボットアーム(以下、「ロボットアーム」)の開発に着手。

新たなアームにより、従来の「調査」に加え、雨漏りの原因となる箇所をその場で簡易補修することを目指しています。

ロボットアーム搭載のイメージイラスト

〈ロボットアーム開発の狙い〉

新たに開発を進めるロボットアームは、ロボット本体に搭載されることで、調査と軽微な補修を一体的に行える仕組みを実現します。

これにより、雨漏りや浸水の原因箇所に対し、「その場での簡易補修」が可能となり、以下のようなメリットが期待できます。

● 調査から補修までを一貫して実施し、工程短縮を実現

● 足場設置や複数業者の介入を軽減し、大幅なコスト削減

● 居住者様にとって負担の少ないスピーディーな対応

● 緊急性の高い雨漏り対策を即時に行うことで被害拡大を防止

