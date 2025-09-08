「付き合うだけならいいけど結婚は無理」なイケメンの特徴９パターン
カッコいい男性と恋愛したいと考える女性は多いもの。とはいえ、「結婚相手としてどうか」と考えた場合、むしろイケメンだからこそ「ムリ！」と判断されることがあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性191名に聞いたアンケートを参考に「『付き合うだけならいいけど、結婚相手としてはありえない』と思われるイケメン男子の特徴」をご紹介します。
【１】過去の女性経験が豊富すぎる
「関係ないと思っても、やっぱり気になる」（20代女性）など、華やかな女性遍歴は、イケメンだからこそのマイナスポイントでしょう。「悪いことではない」とわかっていても、「気になる」という本音はどうしようもありません。経験豊富な人ほど、過去の恋愛はあまり口外しないほうがいいでしょう。
【２】将来のことを考えず、行き当たりばったりで生きている
「顔がいいだけで『なんとなく』うまくやってきた人は信用ならん」（20代女性）など、考えなしに生きてきたイケメンは、まともな将来設計ができないと見なされてしまうようです。容貌は一生続くものではないため、今後は人間的な魅力を身につけ、堅実な生き方を目指してはいかがでしょうか。
【３】お風呂嫌いなど、キレイ好きでない
「顔がキレイでも不潔な人はイヤ」（20代女性）など、身だしなみにズボラなところがあると、一生一緒に暮らす相手としては不適格だと判断されるようです。寝る前に必ずお風呂に入る習慣をつけ、自分を矯正したほうがいいかもしれません。
【４】平気で女子におごられる
「顔がいいことに甘えてるんだなと思ってしまう」（20代女性）など、何の抵抗もなく女性におごられていると、頼りなく思われても仕方がないでしょう。特に年上女性に構ってもらうことに慣れていると、感覚がマヒしてしまうので、自覚がある人は毎回自分が少し多めに払うよう心がけてはいかがでしょうか。
【５】自信過剰で「自分好き」である
「イケメンだから仕方ないとは思うけど…」（20代女性）など、自分に過度な自信を持っている場合、イケメンでも「付き合いきれない」と思われてしまうようです。そもそもナルシストは女性からの評判が悪いので、謙虚な発言を意識したほうがいいかもしれません。
【６】浪費癖があり、貯金ができない
「やっぱり経済観念が合わないと結婚はできないと思う」（20代女性）など、無駄遣いが過ぎると、たとえイケメンでも結婚相手とは見てもらえないようです。お金の管理に自信がなければ、給与天引きの積立制度を利用するなど、やり方を工夫するといいでしょう。
【７】根気がなく仕事が長続きしない
「結婚は生活だから、仕事を続けるのは大前提」（30代女性）など、よく転職する男性は、「恋愛と結婚は別」と考える女性から「ノー」を突き付けられるようです。とはいえ、「夢へのステップアップ」などの理由があれば、大目に見てもらえるのではないでしょうか。
【８】時間にルーズで毎回デートに遅刻する
「一生待たされるかと思うと絶対にムリ！」（20代女性）など、許される状況に甘えて遅刻していると、回を重ねるごとに女性の不満が募っていくようです。せめて遅刻した次のデートでは自分が早めに着くなどして、「毎回遅れる」というイメージだけでも払拭しましょう。
【９】女好きで常に浮気の心配がある
「モテそうってだけで心配なのに…」（20代女性）など、放っておいても女性が寄ってきて、しかもその状況を楽しんでいるイケメンとは、安定した関係を育めないと考える女性は多いようです。早めに家族や友達に紹介し、交際をオープンにすれば、少しは不安を解消できるかもしれません。
「女性の影」への心配や、将来性に関する譲れないポイントから、イケメンであっても結婚対象外にされることもあるようです。「カッコいい」と言われつつも結婚に至らない人は、自分を省みてはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から10月20日（日）まで
対象：合計191名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
