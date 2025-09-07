◆フォワ賞・仏Ｇ２（９月７日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日）と同舞台の前哨戦は９頭によって争われ、日本から唯一、参戦したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）がゴール前の追い比べで競り勝ち、１着。オイシン・マーフィー騎手（イギリス）のエスコートで重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは２分２８秒３２。日本調教馬のＶは２０２１年のディープボンド以来、５度目（４頭目）となった。

ビザンチンドリームは初の海外出走となった２月レッドシーターフハンデキャップ・Ｇ２（サウジアラビア）を快勝し、帰国初戦の天皇賞・春ではへデントールの２着に好走。その後はフランス遠征の準備を進め、シャンティイの小林智厩舎に滞在して調整していた。 フォワ賞は今年から凱旋門賞までの間隔が１週長くなって中３週に。より重要なステップレースになっている。勢いに乗ったビザンチンドリームが、欧州最高峰レースでどんな走りをみせるか、一気に期待が高まった。

２着にフランスのソジー（マキシム・ギュイヨン騎手）、３着に英国のアルマカム（ウィリアム・ビュイック騎手）が続いた。

坂口智康調教師（ビザンチンドリーム＝１着）「まずは今回のフランス遠征に際し、様々なサポートをしてくれた方に感謝したいです。（滞在厩舎の現地の）小林調教師にも感謝したいです。ジョッキーもうまく乗ってくれて、いい勝ち方ができたのでは。（ゴール前の瞬間は）見ていたところからは勝ったかどうか分からなかったので、すごく力が入りました。状態はすごくよかったです。レース前に馬場を歩きましたが、芝丈も長くなくて、悪い状態じゃないと思って、こなしてくれるんじゃないかと思っていました。（マーフィー騎手には）『いい馬だ』と言ってもらいました。凱旋門になるとメンバーも馬場も違うと思うので、しっかり調整して本番に臨みたいです。いい状態で出走させることができたこととジョッキーが勝因かなと。まずは前哨戦を勝つことができました。しっかり調整していきますので、応援よろしくお願いします」