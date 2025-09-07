【新華社武漢9月7日】中国青蔵高原にそびえる大小の氷河は、国内各地に水を供給する「給水塔」として重要な役割を果たしている。地球規模の温暖化が進む中、中国水利部長江水利委員会長江科学院（湖北省武漢市）の江源総合科学調査チームがこのほど、唐古拉（タングラ）山脈に位置する青海省の冬克瑪底（ドンケマディ）氷河の「健康診断」を試みた。

ドンケマディ氷河はタングラ山脈にあり、氷河末端部では標高が5千メートルを超える。変化を継続的に追跡することは、長江水源地域における氷河の変化の法則を分析する上で大きな意義を持つ。

ドンケマディ氷河を登る科学調査チームのメンバー。（８月２２日撮影、海西＝新華社記者／邱婧熠）

科学調査チームのメンバー、范越（はん・えつ）さんは、氷河の状態を知るために主に氷河の面積と厚さを測定し、氷河貯蔵量と経年変動を推計すると紹介した。

氷河面積を観測する手段は比較的整っている。リモートセンシング衛星とドローンが氷河面積の変化を精密に検知し、氷河付近の地上での反復撮影によって氷河末端の変化を捉えることができる。一方で、氷河の厚さについては今なお確立された遠隔観測手段に欠けているため、メンバーが氷河に登って地中レーダーを使い、厚さをスキャンしなければならない。現場の測定データを研究室で照合し、過去のデータを考慮しながら氷河の厚さの変化を分析することで、変化の法則を導き出す。

地中レーダーを使用して氷河の厚さをスキャンする長江科学院岩土重点実験室の研究者、范越さん（左）とチームのメンバーら。（８月２２日撮影、海西＝新華社記者／邱婧熠）

長江科学院水資源研究所の洪暁峰（こう・ぎょうほう）副チーフエンジニアは、長江水源地域の氷河が全体的に後退し続けており、ここ数年は後退速度が顕著に加速している。氷河の融解は短期的に川の流れを補って豊かにするものの長続きはせず、氷河の水量調節・貯蔵機能が徐々に失われれば、氷河の融水による水量補給に依存する河川や湖沼で断流や縮小が発生する恐れがあり、これに伴って高山の寒冷な草原や湿地など寒冷地域の生態系もダメージを受け、生態環境の悪化を招くと指摘した。

氷河のふもとでは、イワベンケイの群生が日差しの下で鮮やかに咲き誇る一方、近くには植生がまばらな黒い土壌も見られた。調査チームは、これが「高原黒土灘」と呼ばれる典型的な荒れ地で、植生が退化した証拠だと説明した。生命が繁栄するための基本条件を提供する氷河の探索と保護は、重い責任と長い道のりを伴う任務と言える。（記者/張陽）

ドンケマディ氷河脇に設置された、氷河末端の変化を継続的に観測するカメラ。（８月２２日撮影、海西＝新華社記者／邱婧熠）

石で小道を作って川を渡る科学調査チームのメンバー。（８月２２日撮影、海西＝新華社記者／邱婧熠）

観測データを検査する科学調査チームのメンバー、范越さん（右）と張政（ちょう・せい）さん。（８月２２日撮影、海西＝新華社記者／邱婧熠）