¼ç±é¤Ïº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¡ªµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬ÅÁÀâ¤ÎÇ¦¼Ô»þÂå·à¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ËÄ©¤à
º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç10·î26Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ÷¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥Òー¥íー»þÂå·à¡É
2025Ç¯10·î¡¢ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª
2024Ç¯½Õ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡È¥·¥ó¡¦»þÂå·à¡É¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤ÁÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯～¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿～¡Ù¡£ËëËö¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¤Î»þÂå¤òÁ®¸÷¤Î¤´¤È¤¯¶î¤±È´¤±¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¡È¿·ÁªÁÈ¡É¤ÎÀÄ½Õ¤òÈþ¤·¤¯¤âÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¾å¤²Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ÷¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥Òー¥íー»þÂå·à¡É¤¬¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤À¡£
¢£ÅÁÀâ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ï¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ëー¥Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡È¸µÁÄ¡¦ÆÃ»£¡É
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÅ´¿Í28¹æ¡Ù¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¡ØËâË¡»È¤¤¥µ¥êー¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²£»³¸÷µ±¤¬1966Ç¯¤«¤é1967Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ç¦¼ÔÌ¡²è¡£
¡ÖÀÖ±Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈôÂÍ¤ÎÇ¦¼Ô¤¬¡¢¡ÖÀÄ±Æ¡×¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤ÊÇ¦½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ø½Ã¤ä°¤ÎÇ¦¼Ô½¸ÃÄ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤À¡£¤³¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢1967Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¤Ï¡¢¡ÈÇ¦½Ñ¥Ð¥È¥ë¡É¡È²ø½Ã¡¦UFO¡É¤Ê¤É¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤Ç¾¼ÏÂ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー»þÂå·à¡É¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸½ºß¤ÎÆÃ»£¥Òー¥íー¥·¥êー¥º¤Î¡È¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¡£
¸¶ºîÈ¯É½¤«¤éÌó60Ç¯¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥Òー¥íー»þÂå·à¡É¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ßº£ºÇ¤âµ±¤¯¥¥ã¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßÃíÌÜ¤ÎJ-POP¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¦º´Æ£Âç¼ù¡£
¢£µð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¤¬º´Æ£Âç¼ù¤òÀä»¿¡ª¡ÖÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø½½»°¿Í¤Î»ÉµÒ¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÏÎ¤Î½Ý ¤ï¤é¤Î¤¿¤Æ¡Ù(2013Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¯¥íー¥ºZERO¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2007¡¢2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ø°¤Î¶µÅµ¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²è¡¢¡Ø·ÙÉôÊä¥À¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Û¤«¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÂåÉ½ºî¤âÂ¿¤¯¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»°ÃÓ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆËèÆü¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£Àä¹¥Ä´¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Í¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÇ¦½Ñ¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤È¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Å¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ä¡È¿·¤·¤¤ÀÖ±Æ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
»°ÃÓ¤¬ºÇ¿·¤ÎVFX¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Ç¦¼Ô¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×º´Æ£Âç¼ù¤¬À¤³¦¤ò»ëÌî¤ËÇ®±é¡ª
°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏEXILE¡¢FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£Âç¼ù¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Øaround1/4 ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¯¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¡¢¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË-¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦-¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø4·î¤Î·¯¡¢¥¹¥Ô¥«¡£¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¾®Àâ¤Î¿ÀÍÍ ·¯¤È¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤Êª¸ì¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ç¼ÂÎÏ¤È¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ä¡£
º£²ó¤Î¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÆ²¡¹²ò¶Ø¡£¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¥Òー¥íー¤ËÆ´¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Íè¤¿¤ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤ÏÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡ÖÇ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£
¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦»°ÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡È´Á¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»°ÃÓ¤È¡ÈÁê»×Áê°¦¡É¤Î´Ø·¸¤Ë¡£¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡£³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£
»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÇ¦¤¿¤Á¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£¼ç·¯¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Ç¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ»Ë¡£VFX¤ÇÌ¥¤»¤ë¡È²ø½Ã¡É¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¯ー¥ë¤ÊÀÖ±Æ¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁü¡¢Àï¹ñ¤Î°Ç¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤Ç¦¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õëý¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦ÅÏÊÕÍº²ð¤Ë¤è¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤ÈÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬¸÷¤ë¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥Òー¥íー»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£»°ÃÓ¿ò»Ë¡ÊÁí´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Q¡§¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ²½¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥Òー¥íー¤â¤Î¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¡¢¡ÈÀÖ±Æ¡É¤È¤¤¤¦Ç¦¼Ô¤¬²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËµÞ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿´¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§¼ç±é¤Îº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Í¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¦¼Ô¤Ã¤Æ¡¢»¦¤·¤äÄµÊó³èÆ°¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¾ð¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤ÏÇ¦¼Ô¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤ÊÀÖ±Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¡¢°û¤ßÃç´Ö¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¥¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Èà¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±éµ»ÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Ç¦¼ÔÁü¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤ËÇ¦¼Ô¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Ã±½ã¤Ê´«Á±Ä¨°¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á±°¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¿§Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¡¼Ô¤¬Á±¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¦¼Ô¤È¤·¤ÆÃ¯¤Ë»Å¤¨¤Æ²¿¤òÀ®¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸½Âå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ§Ã£´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥«ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»þÂå·à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È·úÁ°¡É¤Î¥·ー¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÜ²»¡É¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡ÈËÜ²»¤È·úÁ°¡È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¼ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÇ¦½Ñ¤È¤«¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤È¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Å¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ª¡¡¡È¶âÌÜ¶µ¡É¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Å¨Â¦¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÀµµÁ¤â¸÷¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Q¡§°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¾¯Ç¯¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤Î¡ÖÀÖ±Æ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æº£¡¢¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¡¢¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Á°¤ÎÀÖ±Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡È»²²Ã¤¹¤ë¡É¡¢¡È°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸«¤ë¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡ª¡¡Íè½µ³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹À¤Âå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«Êý¤À¤±¤É¡¢¡Ö£±½µ´Ö¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼¡¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÉü³è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢µã¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º´Æ£Âç¼ù¡ÊÀÖ±ÆÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Q¡§¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
60Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¡¢¤·¤«¤âÀÖ±Æ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢´î¤Ó¤È¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀÖ±Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÀÖ±Æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§Ç¦¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Ç¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Q¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æü¤´¤í¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅá¤Î°·¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£½ç¼ê¤ÈµÕ¼ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÀï¤Ã¤¿¤ê¡Äº£²ó¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»¦¿Ø¤Î·Î¸Å¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤ËºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¡¢»¦¿Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë½¬¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤Ë£¶¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¦¼Ô¤Ã¤Æ¼¼Ä®»þÂå¤È¤«Àï¹ñ»þÂå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¸¸¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬Ç¦¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤µ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§º£²ó¡¢²ø½Ã¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤È¤·¤Æ°¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢²ø½Ã¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¨¤ä²ø½Ã¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë²ø½Ã¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢°¦¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤â»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡ÖÀÖ±Æ¤¤¤±¡ª¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤À¡ª¡¡´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Å¨¤È¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§º´Æ£¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆÀÖ±Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤«¡©
²áµî¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ÀÖ±Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤¿ÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÀµµÁ´¶¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÃÃÏ£¤ä¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÂ²¤òÎ¨¤¤¤ë¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·»µ®Ê¬Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡´ÆÆÄ¤¬º£¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬ºî¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»°ÃÓ¿ò»ËÁü¤¬°ìµ¤¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Á¤é¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö»°ÃÓ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ìÃ×ÃÄ·ë´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é½ÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤³¤Ë¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²è¤¬»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡È´Á¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª
Q¡§¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¡¢Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¨¤ä²ø½Ã¤ÎËÉÙ¤µ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¦Ë¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Q¡§»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¡ÖÀÖ±Æ¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê²ø½Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÎáÏÂÈÇ¡ÖÀÖ±Æ¡×¡É¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍËÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¡¢³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤ÇÉ¬¤ºÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
2025Ç¯10·î26Æü¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡Ëè½µÆüÍË 24:10～24:40 ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§²£ÃÏ°ê±Ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÂçÆâË¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢½©»³µ®¿Í¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢·ªÀ¸°ìÇÏ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ÀÐºê¹¨ºÈ¡ÊÅì±Ç / ¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÂíÅçÆîÈþ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ºäÈþº´»Ò¡ÊOLM¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¡¢OLM
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Åì±Ç
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿º¢¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆî¤Ë¡È¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡É¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤½¡¶µ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤¿¤¿¤ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦――¡£¿®Ä¹¤Ï¡È¶âÌÜ¶µ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤òÈëÌ©Î¢¤ËÃµ¤ë¤¿¤á¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡É¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Ç¦¤Ó¤È¤·¤Æ±Æ¤ËÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
