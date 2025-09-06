2025年1月、元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルを受け、芸能界を引退した元SMAPの中居正広。9月5日には彼の近況を「WEB女性自身」が報じ、波紋が広がっている。

「中居さんは3月末、フジテレビなどが設置した第三者委員会で、女性に対する性暴力が認定されました。これに対し、中居さんは代理人弁護士を通じ、反論をおこなってきました。最近では、YouTubeを通しての復帰計画が、複数の媒体で取り沙汰されています。そんななか『WEB女性自身』の記事で、中居さんが地元である神奈川県の湘南方面で、信頼できる仲間と“少数精鋭”の飲み会を開いていることが伝えられました」（スポーツ紙記者）

記事によれば、飲み会の参加者は数名程度で、フジテレビや女性トラブルに関する話題には触れない“不文律”があったという。

地元の仲間たちとのささやかな飲み会に見えるが、Xでは、

《腹を割って話せない奴らなら親友でも友達でもないだろ! 少数精鋭ってなんだよ》

《信頼出来ると思ってる人に色々暴露される人…人間不信どころじゃないな》

《結局、漏れてる》

など、ツッコミの声が上がっている。

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「『WEB女性自身』の記事では、飲み会で女性問題やフジテレビの話題がタブーだったと伝えられていますが、むしろ地元の仲間だからこそ、中居さんと腹を割って話せたはずです。さらに、情報が漏れ伝わって記事になっている点にも『本当に仲間なのか』と疑問の声が生じています。とはいえ、飲み会は居酒屋などでおこなわれたとのことで、中居さんは地元の有名人ですから、どうしても目撃情報は広まってしまうのでしょうが……」

中居の復帰に関しては、地元の後輩にあたるRIP SLYMEのSUが尽力していると「東スポWEB」に報じられていた。

「SUさんは騒動後、中居さんの自宅を頻繁に訪問し、サポートを続けてきました。『東スポWEB』の記事では、SUさんがおこなっている、介護施設での音楽を通じた社会貢献活動に、中居さんが参加する可能性を含めて話し合いがなされていると伝えられています。しかし、中居さんがそうした活動に参加するには、第三者委員会に抗議を続けているの女性トラブルの問題に、決着をつける必要があります。現状のままでは大きな批判を受けてしまうでしょう」（同前）

自分なりの信用回復と、その先にある表舞台への復帰を画策している中居。しかし、その道のりは険しいものとなりそうだ