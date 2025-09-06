特集はLINEやInstagramなど、SNSの世代間ギャップです。若者が句点の「。」に威圧感を感じるという「マルハラスメント」が話題になったそうです。

【写真を見る】句点の「。」に威圧感 SNSの世代間ギャップを街で調査してみた 「とりまなるはやで」「り」【岡山】

今回は、30歳以下の「Z世代」「α世代」と呼ばれる若者と、上の世代のギャップについて街で調査しました。

若者はどこに「威圧感」を感じるのか

今や幅広い世代で使われているコミュニケーションツール「LINE」。まずは、若者が感じているギャップについて聞いてみました。

（高校生）

「（親と）家でタメ語で話すじゃないですか、敬語とかじゃない。それが…LINEではやたらと『何々してください』みたいな。やたらと命令口調で送ってくる」

「威圧感があって怖いなあ」

（専門学校生）

「長文で来る」

（記者）

「どれぐらいを超えたら長文？」

「3行」

（専門学校生）

「圧を感じる」

父親や母親から送られてくる、愛情たっぷりのこんなメッセージ。「重い」「読みづらい」と感じることも…。若者は短く返事をしがちです。

（高校生）

「（自分たちは）短文ポンポンポンポンて」

「そういえばさもっちゅりんたべたいなーとか」

（記者）

「私は普通に5行とか10行とかで送る」

（高校生）

「…ガチかー」

（高校生）

「略すんで、こっちが言葉を」



「略すと伝わらないことがめっちゃある」

「とりまなるはやでって言ったらどういう意味？って」

「とりあえず、まぁなるべく早くお願いというのを『とりまなるはやで』」

赤いビックリマークはダサい

では上の世代は、どのように感じているのでしょうか。

（記者）

「LINEをしていて若者とギャップを感じることは？」

（40代）

「あんまりギャップは感じない」

（50代）

「上の世代ほど長いメッセージが」

「下ほど短い」

「（自分は）そこまで長くない」

（30代）

「もうあんまり気にしていない」

若者との違いを感じない、気にしていない、という人も多かった一方で…。

（60代）

「真似して若い人の意見を取り入れて」

「了解は前は『りょ』って言ってたでしょ」

「今は『り』でいいんだよとか教えてもらったりしています」

「頑張って世代間ギャップを感じないように努力しています」

長文は「重い」、「赤いビックリマーク」は「ダサい」などの若者の意見をメディアなどで知り、気を付けているという人も多くいました。なんとも興味深いこのギャップ…。

若者文化を研究し、「Z世代」についての著書で知られる芝浦工業大学の原田教授は、この現象は「当然」のものだと語ります。

（芝浦工業大学 原田曜平教授）

「早い子で、小学生ぐらい。平均すると中学生からZ世代はスマホを持ち始める」「LINEにせよ、SNS上のお作法は彼らの方が小さい時から気を遣って生きてきているので。逆に上の世代からすれば電話の出方やメールの書き方とか『これは失礼だよ』というお作法が、彼らの方がSNSネイティブであるがゆえにたくさんある。どうしてもこういうギャップは生まれる」

団塊世代からの世代分け。その時々の世相に合わせて名づけられていますが、近年話題になる「Z世代」は1995年～2010年生まれの14才～30才。それより下は「α世代」と呼ばれています。

上の世代にとってはガラケーの「メール」の延長が「LINE」ですが、彼らは「メール」をほとんど経験していません。それが文章量や絵文字など様々なギャップにつながっているのです。

（記者）

「自分たちは使わない…こんな絵文字を大人は使ってくるとかありますか」

（高校生）

「太陽のマーク」

「夜景の写真みたいな」

（記者）「ヒヨコは？」

「使わないです」

（芝浦工業大学 原田曜平教授）

「今の子たちはすごく繊細ですよね。同じ笑顔マークでもこの笑顔マークは自分の世代で使うけど、上の世代は違うマーク使うとか」

「僕も学生に言われた。この絵文字は逆にプレッシャーになると」

「怖い」絵文字もある！

それがこちら。

目が開いているのを、「怖い」と感じるそうです。ちなみに、こちらは、30代～40代半ばのミレニアル世代を中心に幅広く使われています。

（芝浦工業大学 原田曜平教授）

「そこを微妙に間違うと“おじさん構文”とインターネット上でいじられる」

一方で…。

（18歳）

「相手が喋りやすいように返しやすいように」

（記者）「文字の量とか？」

「量も考えています」

「毎回文が短い人だったら短く返しています」

リアルな会話に近いからこそ、絵文字や文章の量など、相手に合わせて対応をしているという声も多く聞かれました。これも彼らのひとつの「作法」のようです。「世代間ギャップ」はLINEに留まりません。

（芝浦工業大学 原田曜平教授）

「今、実は30代～50代でもインスタ利用率が4割～5割ぐらいになっている」

写真や動画を共有する、Instagramにも。

（高校生）

「親の世代はインスタは載せたいように載せるけど…」

若者は、加工をすることがほとんどだといいます。なんと最近は…。

（記者）

「せっかくの写真なのにモザイクをかける？」

（高校生）

「無加工を避けたいのとモザイクが可愛い」

（高校生）

「ストーリーはおしゃれを目指すんですけど（上の世代は）食べたものを上げたり感想を書くみたいな。『おいしかった』みたいな」

見せていただくと。

（記者）

「結構シンプル。ドーンって感じじゃなくてさりげない感じ」「これ何、足元撮っている？」

（高校生）

「自分のファッションを…」

（記者）

「ファッションを見せるのに正面じゃない？」

（高校生）

「そこがポイントっすね」

世代間ギャップを埋めるべく努力するもよし。おもしろがるのもよし。ギャップをきっかけに幅広い世代で会話を楽しむのもよいかもしれません。

（スタジオ）

ーちなみに、LINEには「既読」という機能がありますがZ世代以下は、文章をみるとき、ではなく返信をするときに「既読」をつけるという習慣が…そこには返信を忘れない、相手に心配させないなどの理由があるそうです。今回お伝えした傾向が正しい、誤っているということではありません。捉え方は人によってそれぞれです。時代や世代によって捉え方が変化したり、また戻ったり‥それがおもしろいですね。