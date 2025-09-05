¡Ö33¥È¥ó¼Î¤Æ¤¿¡×¹â¶¶¿¿Ëã¡¢Éã¡¦±Ñ¼ù¤¬¡ÈÀ¸Á°À°Íý¡É ¼Î¤Æ¤¿ÎÌ¤ËMEGUMI¶ÃØ³¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¹â¶¶¿¿Ëã¤¬Éã¡¦±Ñ¼ù¤Î¡ÈÀ¸Á°À°Íý¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö33¥È¥ó¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¤Î¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö33¥È¥ó¼Î¤Æ¤¿¡×¹â¶¶±Ñ¼ù¤Î¼«Âð
¡¡9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#1¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¹â¶¶¿¿Ëã¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Î±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬81ºÐ¤Ç¡¢À¸Á°À°Íý¤Î¤³¤È¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¿¿Ëã¤¬¡Ö5Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤Ê¡©¼Â²È¤Ë²ÙÊª¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»ä°ì¿Í¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡ª¤ÈÀ¸Á°¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ33¥È¥ó¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ä¹äÎÏºÌ²ê¤Ï¡Ö33¥È¥ó¡ª¡©¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¶Ã¤¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¡ª¡©¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦²È¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£ÃåÊª¤ä°áÁõ¡¢¶ÍÃ½¿Ú¡¢³¨¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤ÎÉÊ¡¹¤ò1Ç¯¤«¤±¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿¿Ëã¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¼«Âð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£