¡ÒÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ó¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ö£³£Á¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨£·ÅÀÂæ¡×¸µ¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¸·¤·¤¤Ì¤Íè
½é²ó¤«¤é¸·¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ£²¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤ÇºÆ¤Ó£²¥é¥ó¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£³Æü¤Ë£³£Á¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢£µ²ó¤òÅê¤²£³°ÂÂÇ£³»Í»àµå£´¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î£´ÅÙ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.07¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡Ê£¹·î£´Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡Ö±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç£µ·î13Æü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£³£Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏµåÂ®¤ÈÀ©µåÎÏ¤Î°²½¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢·ÀÌó¶â10²¯±ßÄ¶¤Ç100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161Ò¡¿£è¡Ë¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£³Æü¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¡¢Â®µå¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤Ï94.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.9Ò¡¿£è¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤À¤Ã¤¿À©µåÎÏ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍè¤Æ¤«¤é°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±»î¹çÊ¿¶Ñ£²¸Ä¤Û¤É¤À¤Ã¤¿Í¿»Íµå¤¬£¶¸Ä¶á¤¯¤Ë¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤ÎÄã²¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÇÅêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£³£Á¤Ç¤Ï14²ó¤òÅê¤²£¸Ã¥»°¿¶¤·¤«µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Òº£µ¨¤ÏÀäË¾Åª¡Ó
µåÂ®¤ÎÄã²¼¤Ï¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£À©µåÎÏ¤Î°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ°ºî²òÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤ÇÃÞÇÈÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÀîÂ¼Âî»á¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼£µ·î30Æü¹æ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÊÅêµå¤Ç¡Ë¥È¥ë¥Í¡¼¥Éµ¤Ì£¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¿¬¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¼«¿È¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤è¤êµåÂ®¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¿¬¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤Ò¤Í¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Ò¤Í¤ê¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ó
º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤«¤Ê¤ê¿Éíå¤À¡£¡ØLos Angeles Times¡Ù¤Ï¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¸å¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Òº£µ¨¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥µ¥¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ó
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤Ì¤Íè¤À¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ç¤ë¤Û¤É°¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£µ¨¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚ¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î½ÐÄ¾¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀïÎÏ³°¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤àº´¡¹ÌÚ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬É¬Í×¡£¤½¤³¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£