同じ白Tでこんなに違う「シンプルだけどありがちじゃない」サングラスの選び方

見慣れたトップスに変化を求めるとき、顔回りに小物を効かせるのが簡単なうえに楽しい手段。どれも小さいものながらスタイリングにもたらす影響力は抜群。シンプルな服の完成度を高めるために、気軽に試せるアイディアをラインアップ。





「理想から逆算する」サングラス選び

スタイリングの方向性も気分も引き上げてくれるアイウエア。使い慣れない人にとっては、何をどう選びとればよいのか迷いがち。まずは理想のイメージを思い浮かべて、なりたい姿に沿ったサングラスを選んでみる。ごまかしの効かない白Tをベースに、「コレ！」と思える形や色みを吟味。







1.「スタイリッシュでちょっと辛口」

サングラス 50,600円／オリバーピープルズ（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ブラックレンズが目元をクールに演出。細身のべっ甲風フレームがきちんと感をもたらし、強さがありながら使い勝手は良好。







2.「遊びが効きつつナチュラル」

サングラス 38,610円／オリバーピープルズ（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ベージュを帯びたクリアフレーム＋カーキのレンズ。少し渋くて無骨なカラースキームが、こなれ感につながる。







3.「都会的でモダンな顔立ち」

サングラス 41,800円／アヤメ 濃いめの発色がリッチなブラウンフレームに、レンズはさわやかなブルー。レンズどうしをつなぐブリッジはゴールドと、モダンな配色もポイント。







イメージから逆算する「アイウエア選び」

