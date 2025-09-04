¡ÚÄ¶ºÇÂ®¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¿·¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S11¡×¤Ï»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤è¤êºî¶È¤¬Ä½¤ë¡ª
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²èÌÌAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S11 Ultra¡×¤È¡ÖGalaxy Tab S11¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò¤«¤éÀ½ÉÊ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
·Ú¤µ¤ÈÇö¤µ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤è¤êÂç²èÌÌ¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤¬Galaxy Tab S11 Ultra¡¢·Ú¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤¬Galaxy Tab S11¤Ç¤¹¡£Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤À¤±¸«¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇMediaTek¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸þ¤±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëDimensity 9400+¤ò¶¦ÄÌ¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤Ï¥á¥â¥ê¡¼¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÎÍÆÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Galaxy Tab S11 Ultra
6GB+1TB¡¡26Ëü1470±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12GB+512GB¡¡21Ëü2960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12GB+256GB¡¡19Ëü3600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Galaxy Tab S11
12GB+512GB¡¡15Ëü8180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12GB+256GB¡¡13Ëü8820±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12GB+128GB¡¡12Ëü9030±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»îÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Galaxy Tab S11¤Î12GB+128GB¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ú¤µ¤ÈÇö¤µ¡£11·¿¤Ç482g¤È¡¢Âç²èÌÌ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Î¤â²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤Î¸ü¤µ¤Ï5.5mm¡£¤è¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇö¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥«¥Ð¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤â¸ü¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¼ýÇ¼Éô¤ËGalaxy Tab S11¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÍ¾Íµ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Î¡¼¥ÈPCÂå¤ï¤ê¤Ê¤é³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÉ¬¿Ü¡£¾ðÊó¼ý½¸¤ä¥á¥â¤Ï¤à¤·¤íÄ½¤ë
·ÈÂÓÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï11·¿¤È¾®¤µ¤á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°½Ð»þ¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Î¡¼¥ÈPCÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖBook Cover Keyboard Slim¡×¤¬ÊÌÇä¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æºî¶È¤¹¤ë¤Ê¤é¤ª¤½¤é¤¯É¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢µ»öÀ©ºî»þ¤Î¸½»þÅÀ¤ÇBook Cover Keyboard Slim¤Î²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¤Þ¤¿º£²ó»î¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ä¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤Ï¤à¤·¤íÄ½¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢PC¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSamsung DeX¡×¤¬ÊØÍø¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ³«¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×1¡É¤Ç¤Ï¡ÖSamsung Notes¡×¥¢¥×¥ê¤ÈChrome¤ò³«¤¡¢¡È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×2¡É¤Ç¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¤ÈÊÌ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÉ½¼¨ÎÎ°è¤ÏÅöÁ³¾®¤µ¤¯¡¢¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Samsung DeX¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²èÌÌ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æºî¶È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤ÎPDF¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊäÂ¾ðÊó¤ÏWeb¤ò»²¾È¤·¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ðÊó¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬S¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£Chrome¤ä¥á¡¼¥ë¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿PDF¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢S¥Ú¥ó¤Ç¥µ¥µ¥Ã¤È¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼ê·Ú¤µ¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£Áö¤ê½ñ¤¤Î±ø¤¤¼ê½ñ¤¤â¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î½èÍý¤â¹âÂ®¤Ç¤·¤¿¡£
PDF¤äWeb¤Î°ìÉôÊ¬¤ò¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¥á¥â¤ËÅ½¤ë¤Î¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£PC¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥«¡¼¥½¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥³¥Ô¥Ú¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
Éý¹¤¤»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎÏ¢·ÈÎÏ¤â¹â¤¤Galaxy AI
¾ðÊó¼ý½¸¤ª¤è¤Ó¥á¥â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGalaxy AI¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Web¥µ¥¤¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¿ô½½¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖPDF¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤·¡¢Samsung Notes¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Þ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÍ×Ìó¤ò¸«¤Æ¡¢¸µ¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤äPDF¤ò¤¢¤È¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í×Ìó¤À¤±¸«¤Æ¤³¤Î¾ðÊó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤â¤È¼è¼ÎÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ¸À®AI¤ÇÍ×Ìó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤«¤é¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ×Ìó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐGoogle¤ÎGemini¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÏ¢·ÈÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¾å»î¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Galaxy AI¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÉý¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌÌõ¡¢Ï¿²»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤«¤éÍ×Ìó¤Þ¤Ç¤¹¤ë¡ÖÊ¸»úµ¯¤³¤·¥¢¥·¥¹¥È¡×¡¢Samsung Notes¤Ë»Ä¤·¤¿¥á¥â¤Ë¸«½Ð¤·¤ä²Õ¾ò½ñ¤¡¢ÃÊÍî¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Æ°¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È²½¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Í×Ìó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Î¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤ä¼ê½ñ¤¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò²èÁü¤ä¥¢¡¼¥È¥é¥¤¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂç²èÌÌ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²èÁüÊÔ½¸¤äÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤äÀ°Íý¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤è¤ê¤âºÇÅ¬
Galaxy Tab S11¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â»ñÎÁºîÀ®¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤äÀ°Íý¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤«¤â¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë»È¤¤Êý¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â1kgÌ¤Ëþ¤È·Ú¤¤¤¦¤¨¤ËÀÇ½¤â¹â¤¤À½ÉÊ¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤·¤Ã¤«¤êºî¶È¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Þ¤À¤ÈAndroid¤ÈWindows¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Samsung Notes¤Ë»Ä¤·¤¿¥á¥â¤ËÂÐ¤·¤ÆPC¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢PC¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÊä´°¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤é¤·¤¯Galaxy Tab S11¤Ç±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÍÑÅÓ¤Ç¤â½½Ê¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤Ê¤¿¤á¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Galaxy AI¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÏ¢·ÈÀ¤Î¤è¤µ¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¸«¤ë¤È·è¤·¤Æ¹â³Û¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ê¤É¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
