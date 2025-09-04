「出逢わなきゃよかった」妻が失踪しゴミ屋敷に…夫が涙で語った家庭崩壊の壮絶な結末
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「片付けオンライン」が公開した動画「【強制退去】妻失踪・子は施設…父が語った“崩壊の真相”とゴミ屋敷片付けの全記録」で、ゴミ屋敷の住人である夫が、家庭崩壊に至った壮絶な経緯を涙ながらに語った。
動画に登場した夫によると、妻とは結婚前から片付けられない問題を抱えており、結婚後もその状況は悪化の一途を辿ったという。妻は義母との関係が悪化すると、感情のコントロールを失い「沸きたてのT-falのポット投げつけたり」といった暴力的な行動に出ることもあったと明かした。
夫婦関係が冷え込む中、妻は援助交際や男性との遊びを繰り返し、家事や育児を放棄。夫はそんな妻に対し「俺が手出して片付けたらこいつの為にならない」という思いから、あえて片付けずにいたという。しかし、その“意地”が裏目に出て、家はゴミで埋め尽くされていった。
やがて家賃滞納により強制退去を迫られ、育児環境の悪化から子供たちは施設へ預けられる事態に。妻はその後、「コンビニ行ってくる」と言い残し失踪。夫は「ぶっちゃけ言えば、出逢わなきゃよかったなと思う」と後悔を口にしながらも、子供たちの「パパについてくる」という言葉に支えられ、再出発を決意した。
動画の最後で、ゴミがなくなった部屋を見つめながら「こっからがスタートラインなのかな」と語った夫。「悪い事を良い風に持っていける様なスタートラインにしていきたい」と、涙をこらえながら未来への希望を口にした。
