【工場転職】期間工の不安を全部解決！初心者が知っておくべきQ&A10選と題した動画で、“工場転職のプロ”ケンシロウさんが、期間工の雇用形態から祝い金の真相、面接のリアルまで本音で語った。



動画冒頭でケンシロウさんは「皆さんからいただく質問って、本当にまとを得ているので、いろんな人の参考になります」と述べ、YouTubeライブで寄せられた質問に、一気に答えていく「大満足な企画」と強調。その熱意は「YouTubeって頑張ってるなって、心から思っております」と、工場転職を目指す人への応援ににじんだ。



まず大きな誤解について、期間工と派遣の違いを明確に解説。「機関工は最長でも2年11ヶ月までしか勤められない」「派遣会社の無期雇用なら、ずっと働くこともできる」という法律上のポイントを伝え、キャリアの進め方に違いがあると強調した。



特に「入社祝い金は本当にもらえるのか？」という疑問には、「100万円の求人でも支給条件が必ずある。『金額だけで選ぶと後悔するので、支給のタイミングや条件にも注意を』」と注意喚起。「相談してくれたら細かい条件まで全部教えます」と頼もしさを見せた。



また工場勤務者が気になる「寮は本当に無料？個室？きれい？」という質問には「マジで寮ガチャです」と断言。「本当に当たりもあれば最悪な場所もある。場所は選べない場合が多いが、無料の条件は大きなメリット」と率直に語った。



続いて「機関工から正社員になれるのか」との疑問にも「ぶっちゃけなれます。僕がサポートした方でも実際になった人がいる」と体験談を披露。最終的に「正社員になりやすい工場もあるので迷ったら相談してほしい」と呼びかけた。



さらに「仕事内容は？」の問いには「基本的に工場はLINE作業。どの部署かで当たり外れが決まる部分もあります」と“工場ガチャ”の現実を明かした上で、「仕事内容に納得感を持ちたい人はぜひ会話して」とアドバイス。



「一番稼げるメーカーは？」に対しては「今はダントツでトヨタ車体。年々昇給もあり稼げるけど、仕事は“きつい寄り”」と、やりがいと大変さの両面を解説。「当たり職場に配属されれば大チャンス」と本音を漏らした。



期間工の“満了後”については「2年11ヶ月で必ず一度退職しなければならない。最悪、バイクなど他の仕事への転身になるギャップもある」とリアルな現実にも言及。「キャリアのどこかで安定進路に転換を」と促した。



また「女性でも働ける？」「面接で何を聞かれる？」には、「女性も当然大丈夫。ただ女性枠はまだ少なめなので相談を」「工場面接は超カジュアル。本音と建前、大事です！」と具体的な対応策と心構えを伝授。



そして「落ちる人の特徴」として「BMI30以上は厳しい。工場以外に目的がある人は見抜かれます。素直さと前向きな志望動機が鍵」と独自視点で分析。「面接官に正直に体重などを答えたり、大らかな気持ちで臨めば大丈夫」と励ました。



最後にケンシロウさんは「これから面接を受ける方、転職で悩んでいる方は気軽に相談を」と動画を締め、「本気で転職を成功させたい方は高評価とチャンネル登録を」と呼びかけた。さらに「公式LINEから高収入求人表も全8個プレゼント中。転職サポートは完全無料です」と太っ腹なサービスも紹介し、視聴者にエールを送った。