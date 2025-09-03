「朝、5時か6時ごろだったかしら。家の前で車のクラクションが『ブーッ！』って、大きな音で鳴ったんです」──そう語るのは、俳優の清水尋也容疑者（26）が住むアパートの大家だ。閑静な住宅街に緊張感が走ったのは人々がまだ深い眠りについている9月3日の早朝のことだった。

キー局社会部記者解説する。

「9月3日、清水容疑者は、乾燥大麻を所持していたとして大麻取締法違反の疑いで警視庁に現行犯逮捕されました。

午前4時すぎ、警視庁の捜査員が東京・杉並区にある清水容疑者の自宅に“ガサ”に入った。室内からは乾燥大麻とみられるブツのほか、吸引するための器具なども押収されたとのことです。警視庁は2025年1月の段階で『清水容疑者が大麻を使用している』との情報を入手しており、約8か月にわたる内偵捜査の末、今回の逮捕に至ったといいます。

調べに対し、清水容疑者は『大麻を持っていたことは間違いありません』と容疑を認めているそうです。また、同居していた20代の女性も逮捕されています」

「普段鳴らないクラクションが…」大家が語った異様な朝

取材班が清水容疑者の自宅周辺に向かうと、現場は落ち着いた雰囲気の住宅街だった。自宅は築10年ほどのモダンな佇まいのアパート。家賃は15万円前後で、1LDKの間取りだという。アパートの大家である女性が、朝の様子を語ってくれた。

「今日の朝、5時か6時ごろだったかしら。家の前で車のクラクションが『ブーッ！』って、大きな音で鳴ったんです。普段は車通りも少なく、こんな時間に鳴ることは絶対にないから、何事かと思って驚きました。今思えば、あれは警察の車両が出る時に、集まっていたマスコミを牽制するために鳴らしたものだったのかもしれません。捜索中の物音や声は、全く聞こえませんでしたね。

その後、6時45分ごろに何気なく外を見たら、カメラを持った報道陣が大勢いて。『うちのアパートで何かあったのかしら』と不安に思っていたんです。7時くらいに一度いなくなったのですが、お昼前からまた別の記者さんが取材に来られて、それで清水さんのことだと知りました」

清水容疑者は、一体どんな人物だったのか。大家の女性がその「好青年」ぶりを明かした。

「清水さんが、今回一緒に逮捕された小柄な女性と住み始めたのは3年くらい前だったかしら。彼女は芸能人という雰囲気ではなかったので、一般の方だと思います。

入居の時には、うちの主人の元へ、一緒に2人で挨拶に来てくれました。主人が言うには、『これから宜しくお願いします！』と、とてもハキハキしていて、本当に感じの良い青年だったと。俳優さんだということは、その時はおっしゃっていませんでした。

最後に清水さんを見かけたのは2か月ほど前ですかね。その時も、きちんと挨拶してくれました。いつも通り、とても感じの良い印象でしたよ。逮捕された時の映像のように、いつも帽子を深く被っていました。表情はよく見えませんでしたが、特に具合が悪そうとか、痩せこけているという感じは全くありませんでした。

彼女さんと一緒にいる時も、会えば必ず挨拶してくれますし、これまで住民トラブルや警察沙汰なんて一度もなかったので、本当に驚いています……」

部屋の契約については、これから相談しながら考えていくと明かした。警視庁は今後、大麻の入手ルートなどについて、本格的な捜査を進める方針だという。