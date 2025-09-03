セブン-イレブン・ジャパン 新CMで“日常のワクワク”提案 阿久津社長「自らの価値を問い直す」

セブン-イレブン・ジャパンは9月3日から、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんを起用した新TVCMシリーズ「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を全国で公開する。日常に小さな発見やワクワクを届ける存在として、ブランドイメージを一新する。阿久津知洋社長は「セブン-イレブンはどのような店であるべきか、求められる価値や自らの存在を問い直した。単に欲しいものを買う場所ではなく、日々の暮らしの中で『なにがあるかな』という期待や安心感を届けられる店を目指す」と思いを語った。

これまでの商品開発については、「おいしさを真面目に追求してきた一方で、どこか独りよがりになり、お客様との距離が生まれてしまった」と振り返る。現状の同社のイメージについては、「(商品に)外れがない、みんなが知っている優等生のようだが、面白さに欠ける面がある」と分析。今年5月に社長に就任して以降は、厳しい状況の中で変革に向き合ってきたとし、新CMを通じて消費者に寄り添う企業としてのさらなる成長を目指す。

「お店で焼いた」シリーズ(一例)

TVCMは、宇宙人役の櫻井さんと相葉さんが、天海さん演じるオーナーのもとセブン-イレブンのアルバイトとして地球に溶け込み、さまざまな商品と出会う物語。アルバイトを通して成長していく2人も見どころだ。櫻井さんと相葉さんの起用について阿久津社長は、「国民的スターでありながら、『優等生』の面と『やんちゃさ』を併せ持つお二人に演じていただくことで、当社の新たなイメージ発信とともに、全国の従業員の皆さまにも元気を届けたい」と説明した。

発表会ではCMにも登場する新シリーズ「旨さ相盛（あいもり）おむすび」3種（9月6日発売）も披露された。通常のおむすびの1・5倍のごはん量に、上部と中具の2か所に具材をたっぷり盛り付け、どこから食べても味わえるように設計。羽石奈緒取締役執行役員商品本部長は「具材をたっぷりほおばれる満足感と、鞄に入れても崩れにくい容器設計にこだわった」と説明。今後は具材を変えたシリーズ化を予定している。