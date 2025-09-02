ソニーネットワークコミュニケーションズは1日、光回線サービス「NURO 光」ユーザー向けに、MVNOサービス「NUROモバイル」の月額料金を割り引く「NURO 光会員モバイル割」の提供を開始した。

「NURO 光会員モバイル割」は、NURO 光のユーザーがNUROモバイルの対象プランを契約すると、NUROモバイルの月額料金から491円割り引きされるもの。割引期間は、利用開始翌月～37カ月目まで（初月は無料）。加えて、NUROモバイル契約時の登録事務手数料が3300円→1650円に割り引かれる。

対象プランは、バリュープラスのVMプラン（5GB）、VLプラン（10GB）、VLLプラン（15GB）とNEOプラン（35GB）の音声通話月SIM。たとえば、VMプラン（5GB）では、月額990円から491円割り引かれ499円となる。

なお、割り引きは月額料金の税抜き価格から割り引かれるため、消費税計算の都合で、NEOプランの割り引きのみ、税込みの割引額が490円となる（2699円→2209円）。

割引適用例 データ容量 月額利用料 割引額 割引後 バリュープラス VMプラン(5GB) 990円 491円 499円 バリュープラス VLプラン(10GB) 1,485円 491円 994円 バリュープラス VLLプラン(15GB) 1,790円 491円 1,299円 NEOプラン(35GB) 2,699円 490円 2,209円

「バリュープラス」の「VSプラン（3GB）」と「NEOプランW（55GB）」は対象外。