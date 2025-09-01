ホンダ最新「最安N-BOX」がスゴイ！ “リッター21キロ超え”の低燃費＆「パワースライドドア」標準装備！ 安全機能もグッドなシンプル仕様！ 大人気な“軽の王様”「エントリーモデル」の仕様とは？

10年連続ナンバー1！気になる最安仕様とは？

軽自動車市場で圧倒的な存在感を放ち続けるホンダ「N-BOX」。

広さと快適性を兼ね備えた車内空間に加え、優れた燃費性能を持ち合わせていることから、家族連れを中心に幅広い世代から支持を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”ホンダ最新「N-BOX」です！（20枚）

発売以来、軽自動車の年間新車販売台数ランキングでは、2015年以降1位を獲得しつづけており、まさに「軽自動車の王様」といえるモデルとなっています。

そんなN-BOXのなかで最も安価なモデルとは、一体どのようなものなのでしょうか。

大人気なホンダ「N-BOX」の最安モデルとは？

N-BOXが誕生したのは2011年。

当時の軽自動車において、ロングホイールベースを採用したスーパーハイトワゴンという斬新な発想は、多くのユーザーに新しい価値観をもたらしました。

その名称には、ホンダ初の本格量産車「N360」の精神を受け継ぐという意味が込められており、日常に寄り添いながらも上質さを追求するというメーカーの姿勢が表れています。

初代から築き上げた「軽の新しいスタンダード」という立ち位置は、いまや盤石なものとなっています。

現行の3代目N-BOXは2023年10月に登場しました。

全タイプに先進の運転支援システム「Honda SENSING」を搭載し、安全性と利便性を高めているのが大きな特徴です。

ブレーキやアクセル操作に不安を感じる高齢者や、免許を取ったばかりの若年層にとっても安心できる装備が揃っているため、世代を問わず受け入れられている点も強みといえるでしょう。

そして2025年4月には、一部改良が実施されました。

カスタム系モデル「N-BOX CUSTOM コーディネートスタイル」にはダーククロームメッキのLEDフォグライトや専用ガーニッシュが標準装備され、スポーティさを一段と強調。

また、「N-BOX CUSTOM ターボ」ではクロームメッキ仕上げのフォグライトガーニッシュやLEDフォグライトがメーカーオプションとして選べるようになりました。

さらに「N-BOX ファッションスタイル」では、新たにルーフとドアミラーにプレミアムディープモカ・パールを組み合わせた2トーンカラーが加わり、個性的な外観を選べる楽しさも広がっています。

そんな多彩なバリエーションを持つN-BOXのなかで、最も手に届きやすい存在が「N-BOX FF」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1790mmと、軽規格いっぱいの大きさながら車内は驚くほど広く設計されています。

外装はシンプルでありながら洗練されており、全車にLEDヘッドライトを標準装備。

ボディカラーは6色のモノトーンから選べ、足元にはシルバー塗装の14インチスチールホイールを組み合わせることで、落ち着いた上品さを演出しています。

内装に目を向けると、グレージュとグレーを組み合わせた柔らかい雰囲気のカラーリングが広がり、明るく清潔感のある空間をつくり出しています。

利便性の面では、助手席側にパワースライドドアを備え、電子制御パーキングブレーキやオートブレーキホールドも標準搭載。

360度スーパーUV・IRカットパッケージによって、紫外線や赤外線を効果的に遮断できるため、長時間のドライブでも快適に過ごすことができます。

また、チップアップ＆ダイブダウン機構付きのスライドリアシートを採用し、荷物や乗員の状況に合わせて自在に車内レイアウトを変更できる点も魅力です。

パワーユニットについては、658ccの直列3気筒DOHCエンジンを搭載し、最高出力58ps、最大トルク65Nmを発揮。

CVT（無段変速オートマチック）と組み合わせることでスムーズかつ力強い走りを実現しています。

さらにWLTCモードで21.6km／Lという燃費性能を誇り、2030年度燃費基準の75％を達成。

環境への配慮と経済性を兼ね備えた実用的な一台といえるでしょう。

価格は173万9100円（税込）と軽自動車としては標準的な水準で、軽自動車を初めて購入する方はもちろん、セカンドカーとしても十分に魅力的な選択肢となっています。