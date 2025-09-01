8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）。数々のシーンが感動を呼んだが、総合司会を務めたくりぃむしちゅー・上田晋也（55）の“一言”がネットで物議を醸している。

今年で48回目の放送となった『24時間テレビ』。毎年恒例のチャリティーマラソンを今年はSUPER EIGHTの横山裕（44）が務めることに。横山がマラソンの前、「頑張ります、俺やります！」と言うと、ゴールである両国国技館の面々からエールが送られた。そして、カウントダウンがゼロを告げると横山は走り始めた。

その後、上田が「走り出した横山くんを国技館から歌で応援しましょう」と言うと、歌手の氷川きよし（47）がエールを送るために代表曲『限界突破×サバイバー』を熱唱。曲の間奏では、「横山さん、頑張ってー！」と氷川が呼びかける場面もあった。

曲が終わると、拍手と歓声が起こることに。そんななか、上田は氷川にこう告げた。

「氷川さん、今のリハだから」

この一言に、氷川は思わずキョトンとした表情に。水卜麻美アナ（38）が「嘘ですよ！嘘ですからね。本番です」と訂正を入れたものの、上田は氷川のほうを指さして大笑い。思わず、水卜アナは「上田さん、変なこと言わないでくださいよ」と苦言を呈していた。

横山を思い、歌でエールを送った氷川。そんな氷川に対して放った上田の“ジョーク”は水を差す結果となってしまった。そのためXでは

《ちょっと24時間テレビ見てたけど、MCの上田さんふざけすぎててイラッとしてきた。一所懸命歌でエール送った氷川さんに「今のリハーサルでーす」とかつまんな過ぎる冗談言うの意味がわからないし、失礼過ぎでは？？》

《上田空気読めてない？氷川きよしが歌いきったとこで「これがリハーサルでーす」誰も笑ってなくない？アーティストへのリスペクトなくない？？》

《え？上田は氷川きよし様にリハーサルですとかなに言ってんの?真剣に応援しながら歌ってる人に何言ってんの?》

《今の上田さんの発言は氷川きよしに失礼だよ》

と厳しい声が上がっている。

「上田さんは、番組が始まったばかりで場を盛り上げようとして言ったのかもしれませんが、変な空気になっていました。『24時間テレビ』はチャリティー番組ゆえ、基本的には真面目な姿勢を求められる番組です。そのため、変にバラエティノリのおふざけを入れると、《不適切》だと感じてしまう視聴者もいるのでしょう」（テレビ誌ライター）