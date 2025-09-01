画像はヒーローコミック「ゾイド×パトレイバー - Code Name B.U.D.D.Y. -」のページ（https://www.infos.inc/fandom/comic/hero16/）より

イマジカインフォスは同社が運営するマンガ配信サイト「ヒーローコミックス」において8月31日、「ゾイド×パトレイバー - Code Name B.U.D.D.Y. -」の連載を開始し、第1話を無料で公開した。

本作は、脚本・伊藤和典氏、キャラクター原案・高田明美氏、メカニックデザイン・天神英貴氏、漫画・津島直人氏と「機動警察パトレイバー」のスタッフも参画した豪華なスタッフで贈る、ゾイドとパトレイバーのコラボマンガ。

ストーリーは本作の完全オリジナルで、伊豆諸島のとある島で見つかったご神体から生まれた犬型のゾイドとパトレイバーに乗る2人の新人警官との物語となる。

伊豆諸島のとある島の神社の御神体が見つかった時、衝撃の物語が幕をあける！

2025年8月31日より

「ゾイド×パトレイバー -Code Name B.U.D.D.Y.-」（ヒーローコミックス）の連載がスタート！

各電子書籍ストアにて同時配信開始



キャラクター原案 高田明美

メカニックデザイン 天神英貴

シナリオ 伊藤和典

漫画 津島直人

イマジカインフォス刊