¥½¥Ëー¤Î¾®·¿¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ömocopi¡×¡£6ÅÀ¤«¤é12ÅÀ¤Î¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢VRChat¤äVTuber¤Ê¤É¤Î3D¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆ°¤«¤»¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¤¬¡¢¥²ー¥à¤äMV¤Ê¤É3DCG¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÀ»ï¤Ç¤â¥«¥ä¥Ã¥¯¥¢¥¥Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ë¥áÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿MVÀ©ºî¡¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥²ー¥à³«È¯¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤É¤ÎVFXÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é -1.0¡×¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¤â½êÂ°¤¹¤ë±ÇÁüÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÀøÆþ¤·¡¢VFX ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー/CG¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¢ÌÚ¹§¹Ô»á¤ÈVFX¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Îº´Æ£¾¼°ìÏº»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
º¸¤«¤é¿¢ÌÚ¹§¹Ô»á¡¢º´Æ£¾¼°ìÏº»á
mocopi¤Ï¥×¥ê¥Ó¥º(»öÁ°±ÇÁü)¤Ë³èÍÑ! ±éµ»¤Î¥¤¥áー¥¸¶¦Í¤¬¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë
°ìÈÌÅª¤Ê¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´ë²è¤ÎÎ©¤Á¾å¤² µÓËÜ¤ä¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿³¨¥³¥ó¥ÆÀ©ºî ³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¤â¤È¤Ë¤³¤ì¤«¤é»£¤ë±ÇÁü¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥Ó¥º(»öÁ°±ÇÁü)À©ºî ¥×¥ê¥Ó¥º¤«¤é¤µ¤é¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ»£±Æ »£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ËÂÐ¤·¤ÆCG¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯VFXºî¶È ÊÔ½¸¤ä¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°(¿§¤ÎÄ´À°)¡¢²»³Ú¤ä¥»¥ê¥ÕÆþ¤ì
¤½¤·¤Æmocopi¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥Ó¥ºÀ©ºî¡×¤ÎÉôÊ¬¡£¥×¥ê¥Ó¥º¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤äÌò¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤ë±ÇÁü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤äCG¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¢ÌÚ»á(°Ê²¼·É¾ÎÎ¬)¡§±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³ºê¤¬ÊÀ¼Ò¤Î½êÂ°¤Ç¡¢µÓËÜ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤éËÍ¤é¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë³¨¥³¥ó¥Æ¤â»³ºê¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨¥³¥ó¥Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö°Õ¼±¤Î¶¦Í¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ëç¤Î³¨¤è¤ê¤âÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤µ¤é¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥×¥ê¥Ó¥º±ÇÁü¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥ê¥Ó¥º±ÇÁü¤ÎÀ©ºî¤«¤éËÍ¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥Ó¥º¤Ï¥é¥Õ¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ü¤¬Ä¹¤¤±ÇÁü¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çmocopi¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤âº´Æ£¤â¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼êÉÕ¤±¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¬¤éÇúÈ¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤Û¤ÉÏ«ÎÏ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ê¤É¤ÎÌµ¤¤¿Í·Á¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÄ·¤Í¤Æ¥Ô¥åー¥ó¤È¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬mocopi¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÈô¤ÓÊý¤Ê¤Î¤«¤ò¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¥¹ー¥Ä·¿¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¢ÌÚ»á¤Î¥Áー¥à¡£¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¥¹ー¥Ä·¿¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢mocopi¤Î¡È¼ê·Ú¤µ¡É¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿¢ÌÚ¡§¥¹ー¥Ä·¿¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢ÌÀÆü»£¤í¤¦¤«¡×¤È»£¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤ò¥á¥â¤·¤¿¤ê¤È¿§¡¹½àÈ÷¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ËÎ×¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£mocopi¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤éº£»£¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¤Ç¥Ñ¥Ã¤È»£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥Ä·¿¤Ï´À¤À¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç»È¤¤²ó¤¹¤Î¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢mocopi¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤Î¸å¤í¤Î¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ç¤¤Æ¡¢12¥«½ê¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¤È»È¤¨¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§Ãå¤±¤ë¤Î¤âÂÎ´¶1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¿¢ÌÚ¡§¥¹ー¥Ä·¿¤À¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÂç¤¬¤«¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»£¤ë¥âー¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼ê´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ»£¤êÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤Æ¼êÉÕ¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âiPhone¤ò¿ôÂæ»È¤Ã¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·ë¶É¥¹ー¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢»°¸®Ãã²°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬mocopi¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ê·Ú¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£mocopi¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤«¤é»Ç¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤Î¤¬¥»¥ó¥µー6ÅÀ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ç12ÅÀ¤ÎÀºÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¨¤ë¤¾¤È¡£XYN Motion Studio¤â¤½¤³¤ÇÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
XYN Motion Studio¤Ï¡¢mocopi¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥âー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÎÅý¹ç¥¢¥×¥ê¡£¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤«¤é¥âー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝ´É¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò³ê¤é¤«¤Ë·Ò¤²¤ëÃæ´Ö¥âー¥·¥ç¥ó¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÙ¤ÇÅ¾¤ó¤À¿Í¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤¿Áö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤ò¡ÖÁö¤ë¡×¡Ö¿Í¤òµ¯¤³¤¹¡×¡ÖÁö¤ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò¸å¤«¤é·Ò¤²¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¥âー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¢ÌÚ¡§¥Ç¥¹¥¯¤Î¸å¤í¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»£¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¤¬»£¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¼¤«¤é¸«¤ë¤ÈÌÛ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤?¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)
¿¢ÌÚ»á¤Èº´Æ£»á¤Ï¡¢mocopi¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥âー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò¥Ùー¥¹¤ËÄ´À°¤¹¤ë·Á¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥½¥Ëー mocopi¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÆîæÆÂÀ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÊÝÂ¸·Á¼°¤äÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹ÔÊýË¡¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º´Æ£»á¤¬ÉáÃÊ¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤òºÆ¸½
Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÈÀºÅÙ¸þ¾å¡É¡£¾ÍèÅª¤ËËÜÈÖ¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤
1·î¤«¤émocopi¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿¢ÌÚ»á¤Èº´Æ£»á¤Ë¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¸½¾ì»ëÅÀ¤ÇÍß¤·¤¤¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¿¢ÌÚ¡§Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Îmocopi¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¼þ¤ê¤¬¾¯¤·¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢²èÁü¤È°ì½ï¤ËÊä´°¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¾åÈ¾¿ÈÍÑ¤Ë13ÅÀÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶»¤Ë¤â¥»¥ó¥µー¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¢¡¢¤Ï¤¢¡¢¡×¤ÈÂ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¦¤Þ¤¯»£¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¡§Éþ¤Î¾å¤«¤éÃå¤±¤ëÉôÊ¬¤À¤È¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥ó¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ê¤ê»ß¤á¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¶»¤¬³«¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢mocopi¥Áー¥à¤â¥»¥ó¥µー¤Î¸Ä¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢¼ê·Ú¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÉ½¸½¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê¼óÂ¼ó¤ä¹ø¤Ê¤É¤Î¥»¥ó¥µー¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿ÈÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤é¡¢ËÜÊÔ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëËÜÈÖ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
º´Æ£¡§ÀºÅÙ¤¬º£°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢mocopi¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÉÕ¤±¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç»È¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢ÌÚ¡§ËÜÈÖ¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ç»£¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆ°¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ÎÆ°¤¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤âmocopi¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È±ÇÁü¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Êª¤¬»£¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¿¢ÌÚ¹§¹Ô»á¡¢º´Æ£¾¼°ìÏº»á¡¢¥½¥Ëー ÆîæÆÂÀ»á
»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ºêµ®´ÆÆÄ¤è¤ê¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Îmocopi³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£»³ºêµ®´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤òmocopi¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤êÀººÙ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mocopi¤ò¥×¥ê¥Ó¥º(»öÁ°±ÇÁü²½)¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥ÈÀ©ºî¤Î²ÄÈÝ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹©¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥¤¥áー¥¸¤ò¥×¥ê¥Ó¥ºÆâ¤Çmocopi¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»£±Æ¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
VFX¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ê¥Ó¥º¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Çµï¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥Ó¥º¤Îºî¶È¼¡Âè¤ÇÀ©ºî¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥ê¥Ó¥º¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
³§¤¬É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Îºî¶È¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£