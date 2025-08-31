この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された『【超即効】朝から快便！出そうで出ないときに効く手もみセラピー！便秘解消・宿便ごっそり【最新版】』にて、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、手を揉むことで朝スッキリと便が出る最新セルフケア方法を紹介した。音琶氏は「やっぱり朝に出ないとすっきりしないですよね」と、多くの人が抱える便秘の悩みに寄り添いながら、「手を揉むだけで原因を探り、即効で改善できる」と力説する。



動画では、「便秘の原因は人それぞれ違います」としながらも、S字結腸や直腸、腰・背骨下部、間脳、卵巣（もしくは精巣）という5つの手の反射区をじっくりと紹介。それぞれの反射区を「痛い場所があなたの便秘の原因になっています」と語り、痛みのあるポイントを集中的に押すことで、根本から改善できると実演した。



また、「速攻性がありますので、押すタイミングには気をつけて」と注意を促しつつ、「例えば電車やバスなどトイレに行けない環境でやると急激に行きたくなることがある」など、ユーモアを交えて具体的な体験談も披露。「押した直後にトイレに駆け込むこともあるので、必ず自宅など余裕のある時に実行して」とアドバイスしている。



さらに音琶氏は「私は酵素ドリンクを朝一番に飲むことで便秘解消が早まった」と語り、自身で実践して効果を感じたドリンクも紹介。「水もいいですが、より即効性を求めるなら発酵飲料などを活用するのもおすすめ」と、自らの経験則を惜しみなく伝えた。



動画の締めくくりでは「自分にとって一番痛かったところをコメントで教えてほしい」「手もみを習慣化して朝からスッキリできる体質に変えていきましょう」と温かいメッセージを送った。音琶氏によると、痛い反射区こそが“あなたの便秘の本当の原因”―。日々の暮らしの新習慣として、手もみセラピーに注目が集まりそうだ。