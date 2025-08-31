¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¡©¡×¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÎý½¬À¸¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÇúÈ¯Åª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈáÌÄ¡ª¿³ºº°÷¤âÀä»¿¡Ö¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤»¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÈÏµ¿Í´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò°ú¤¤Á¤®¤ë¡ª°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ä¹¿È¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥´¥ó¥¦¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇStray Kids¡ÖLALALALA¡×¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÄÉµá¤·Â³¤±¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë¡ÖLALALALA¡×¥Á¡¼¥à¡£ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿¶ÉÕ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Î¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥´¥ó¥¦¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¡£
¡¡¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤ÏÈà¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥´¥ó¥¦¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÏµ¿Í´Ö¤Ë·èÄê¡£Ïµ¤ÎÆ°¤¤äÉ½¾ð¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅý°ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢¥·¥ó¥í¥ó¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿¶ÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É½¾ð¤ä´ãº¹¤·¤«¤é¤â¡¢Ïµ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤¢¤ëÌë¡¢½É¼Ë¤Ç¥·¥ó¥í¥ó¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥´¥ó¥¦¡£¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö·¯¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢¥·¥ó¥í¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£C¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎK¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥´¥ó¥¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¯¡¢½çÄ´¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£ÇØ·Ê¤Î·î¤¬µ±¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÏµ¤Î¤è¤¦¤Ë»Í¤ÄÂ¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤¡¢´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¡£¥´¥ó¥¦¤Ï²Î¤¤½Ð¤·¤òÃ´Åö¤·¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¥´¥ó¥¦¡¢¾å¼ê¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£5¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬»ß¤Þ¤º¡¢¥´¥ó¥¦¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²¿ÅÙ¤âÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÏµ¤Î¤è¤¦¤Ë²ÖÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò°ú¤¤Á¤®¤ë¥´¥ó¥¦¤ÎÇ÷ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁ´°÷¤¬Â©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥ó¥¦¤Ï¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤»¤¿¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´é¤ÎÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³½Ð¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡ÖLALALALA¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ´·²¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡ª²¿Æ¬¿È¡©¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë