新潟U-18コーチが半年で退任「急ではありますが新潟を離れる決断をしました」
アルビレックス新潟は30日、アルビレックス新潟U-18の森山裕コーチ(46)が31日をもって退任することを発表した。
森山氏は過去に筑波大蹴球部コーチなどを歴任し、今年2月から新潟U-18コーチを担当。クラブ公式サイトを通じ、「このたび、急ではありますが新潟を離れる決断をしました。短い期間でしたが、U-18の選手や保護者の皆様にはご支援・ご協力をいただき、心より感謝と御礼を申し上げます」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●森山裕
(もりやま・ゆたか)
■生年月日
1979年6月1日(46歳)
■出身地
埼玉県
■資格
日本サッカー協会公認A級ジェネラル
日本サッカー協会公認A級U15ジェネラル
日本サッカー協会公認エリートユースAライセンス
日本サッカー協会公認GK-level2ライセンス
日本サッカー協会公認フィジカルフィットネルC級ライセンス
SBT1級メンタルコーチ・アスリートメンタルコーチ
中学校保健体育科教員免許1種
高等学校保健体育科教員免許1種
■指導歴
2002年:春日部市立豊春中学校サッカー部 監督
2003-2004年:八潮市立八幡中学校サッカー部 監督
2005-2008年:春日部市立葛飾中学校サッカー部 監督
2009-2013年:越谷市立大相模中学校サッカー部 監督
2014-2021年:八潮市立八潮中学校サッカー部 監督
2022年:FCカラスト埼玉南西 監督
2023年:GRANDE.FC コーチ
2024年:筑波大学蹴球部 コーチ
2025年2-8月:アルビレックス新潟U-18 コーチ
■コメント
「このたび、急ではありますが新潟を離れる決断をしました。短い期間でしたが、U-18の選手や保護者の皆様にはご支援・ご協力をいただき、心より感謝と御礼を申し上げます。
そして、新潟の未来を変えるU-18の選手たちと過ごすことができたことを嬉しく思います。新潟での学びや経験を活かし、今後も精進していきたいと思います。これからのアルビレックス新潟の発展を心から願っています。本当にありがとうございました。」
