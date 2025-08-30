　アルビレックス新潟は30日、アルビレックス新潟U-18の森山裕コーチ(46)が31日をもって退任することを発表した。

　森山氏は過去に筑波大蹴球部コーチなどを歴任し、今年2月から新潟U-18コーチを担当。クラブ公式サイトを通じ、「このたび、急ではありますが新潟を離れる決断をしました。短い期間でしたが、U-18の選手や保護者の皆様にはご支援・ご協力をいただき、心より感謝と御礼を申し上げます」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●森山裕

(もりやま・ゆたか)

■生年月日

1979年6月1日(46歳)

■出身地

埼玉県

■資格

日本サッカー協会公認A級ジェネラル

日本サッカー協会公認A級U15ジェネラル

日本サッカー協会公認エリートユースAライセンス

日本サッカー協会公認GK-level2ライセンス

日本サッカー協会公認フィジカルフィットネルC級ライセンス

SBT1級メンタルコーチ・アスリートメンタルコーチ

中学校保健体育科教員免許1種

高等学校保健体育科教員免許1種

■指導歴

2002年:春日部市立豊春中学校サッカー部 監督

2003-2004年:八潮市立八幡中学校サッカー部 監督

2005-2008年:春日部市立葛飾中学校サッカー部 監督

2009-2013年:越谷市立大相模中学校サッカー部 監督

2014-2021年:八潮市立八潮中学校サッカー部 監督

2022年:FCカラスト埼玉南西 監督

2023年:GRANDE.FC コーチ

2024年:筑波大学蹴球部 コーチ

2025年2-8月:アルビレックス新潟U-18 コーチ

■コメント

「このたび、急ではありますが新潟を離れる決断をしました。短い期間でしたが、U-18の選手や保護者の皆様にはご支援・ご協力をいただき、心より感謝と御礼を申し上げます。

そして、新潟の未来を変えるU-18の選手たちと過ごすことができたことを嬉しく思います。新潟での学びや経験を活かし、今後も精進していきたいと思います。これからのアルビレックス新潟の発展を心から願っています。本当にありがとうございました。」