¡Ú¾×·â¹ðÈ¯Âè2ÃÆ¡Û¿Ê³Ø½Îena¡¡ÆüÈæÃ«¹â¹»¹ç³Ê¼Ô¤¬°ìÈÕ¤Ç26Ì¾¤«¤é71Ì¾¤Ë·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ò¡ÚÆâÉô¹ðÈ¯Â¿¿ô¡Û¿Ê³Ø½Îena °ÛÎã¤Î¡Ö22Çñ23Æü²Æ¹ç½É¡×¤ÎÎ¢¤ÇÂçÎÌÂà¿¦¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡22Çñ23Æü¤ÎÄ¶Ä¹´ü¹ç½É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Ê³Ø½Î¡Öena¡×¡£8·î20Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¡¦¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂçÎÌÂà¿¦¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÔÎ©ÆüÈæÃ«¹â¹»°ìÈÌÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¸³»þ¤ËenaºßÀÒÀ¸ÅÌ¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬26Ì¾¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸å¤ËÆ±½Î¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï71Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Ûena¤Î²ÏÃ¼³Ø±¡Ä¹¤ÈÂçÊªÀ¯¼£²È¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ena¤Ï¡¢ÅÔÎ©Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³¤ÎÂÐºö¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë230¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¡¢½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÅÔÎ©¹âºÇÆñ´Ø¡¦ÆüÈæÃ«¹â¹»¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤À¡£Æ±¹â¤Ï25Ç¯¤ÎÂç³ØÆþ»î¤Ç¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ø81Ì¾¹ç³Ê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¹â¹»ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5°Ì¤ËÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³Øµæ¼ÒËÜÉô¡ÊÆ±¼ÒHP¤è¤ê¡Ë
¡Öena¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥»¥³¤¤¡×
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«¹â¹»¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤Î3·î3Æü¤ËenaÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±½Î¤Ç¡ÖÆâÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¼õ¸³´ü¤Ëena¤ËºßÀÒÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÆüÈæÃ«¹â¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬26Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¡£
¡ÖÍâÆü¡¢ËÜÉô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Êó¹ð¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«¹â¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬26Ì¾¤«¤é71Ì¾¤È¡¢·àÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Ê³Ø½Î¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¼ê½Î¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ena¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥»¥³¤¯¤Æ¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÅÔÎ©Ãæ¡¦ÅÔÎ©¹â¹ç³Ê¼ÂÀÓNo.1¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¹ç³Ê¼Ô¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½Ìò¹Ö»Õ¡¡¢¨71Ì¾¤Ë¤Ï¿äÁ¦¹ç³Ê¼Ô¤â´Þ¤à¡Ë
¡¡ena¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10»þ´Ö°Ê¾å¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤ò¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºßÀÒÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¡ØÆâÀ¸¡Ù¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç10»þ´Ö°Ê¾å¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤ò¡Ø·ÑÂ³»ØÆ³À¸¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¸å¼Ô¤Î¡Ø·ÑÂ³»ØÆ³À¸¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È·ÑÂ³Åª¤Ë¡É»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÈæÃ«¹â¹ç³Ê¼Ô¿ô·ãÁý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø·ÑÂ³»ØÆ³À¸¡Ù¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Êena¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Øµæ¼Ò¼Ò°÷¡Ë
³Øµæ¼Ò¤Ë¡¢ÆüÈæÃ«¹â¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÆ±½Î¤ÎÆâÀ¸¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬26Ì¾¤À¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö·ÑÂ³»ØÆ³À¸¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÕ¤Ç71Ì¾¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«¹â¹»¤ÎenaÀ¸¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ìÈÕ¤Ç26Ì¾¤«¤é71Ì¾¤Ë·ãÁý¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸½Ìò¼Ò°÷¤é¤Î¾Ú¸À¤È¾Úµò¤ò´ð¤Ë¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë