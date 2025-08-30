ウクライナ軍が、戦略的に重要なロシア国内の橋２本を破壊した/58th Separate Motorized Infantry Brigade via CNN Newsource

（ＣＮＮ）ウクライナは、ロシア国内の橋２本を破壊したと発表した。安価なドローン（無人機）数機を使用し、ロシア軍が現場に隠した地雷と弾薬を攻撃したという。

ウクライナ軍によれば、当該の２本の橋は同国北部ハルキウ州との国境付近にあり、ロシア軍が部隊への補給に使用していた。

これらの橋は戦略的に重要なため、地雷が仕掛けられていた。地雷はウクライナ軍が突然侵攻してきた場合に備えて、ロシア軍が爆破する選択肢を確保するため仕掛けたものだった。

攻撃を受けた軍隊が、敵の進撃を阻止するために自国領内の橋、道路、その他の主要インフラを破壊することは珍しくない。ウクライナは２０２２年２月のロシアによる本格侵攻の初期段階でこれを実行、首都キーウへ続く道路の橋を破壊した。この行動はロシア軍の進撃を遅らせ、キーウの防衛につながった。

今回の２本の橋の場合、ウクライナ軍は地雷の隠し場所を事前に把握。自軍にとって有利になるようにそれらを利用した。

作戦を遂行したウクライナ第５８独立機械化歩兵旅団は、ＣＮＮに対し、橋周辺で異常な動きが見られたため、橋の詳しい調査を決定したと述べた。

旅団の代表者はＣＮＮの取材に答え、「何かが起こっていることは明らかだった。通常の偵察ドローンを橋の下に飛ばすことはできなかった。信号が途切れてしまうからだ。そこで、光ファイバーを搭載した一人称視点のドローンで橋に接近した」と説明した。

ドローンが撮影した動画には、ドローンが橋に接近し、大量の対戦車地雷やその他の弾薬を発見する様子が映っている。隠し場所を覆っていたと思われる布切れが横に転がっているのも見える。

ドローンが隠し場所に衝突した瞬間、動画は突然終了する。少し離れた場所から２台目のカメラが撮影した映像には、大規模な爆発が映っている。ＣＮＮは、動画に映っている橋の位置をウクライナ国境に近いロシア南部ベルゴロド州と特定した。

「その後、我々はもう一方の橋を調べることにした。そこにも地雷が仕掛けられていたので、攻撃した」と旅団の代表者は述べ、「（我々は）好機を捉え、それを逃さなかった」と付け加えた。

橋の破壊及びそれを成し遂げた大胆な方法は、ウクライナ政府にとって珍しい朗報となる。

ロシアのプーチン大統領が停戦交渉を先送りし続ける中、ロシア軍は徐々に前進を続けており、ウクライナは前線で厳しい状況に直面している。

同時に、ロシアはウクライナ全土の都市に対してほぼ毎日、死傷者を出す空爆を行い、ウクライナの民間人を恐怖に陥れ続けている。

ロシアは橋への攻撃についてコメントしていない。

前出の旅団の代表者がＣＮＮに明らかにしたところによれば、攻撃に使用されたドローンの価格は米ドル換算で６００〜７２５ドル（約８万８０００〜１０万６０００円）だという。

従って今回の２度の攻撃は非常に費用対効果が高いものとなった。遠くから橋を破壊するのは容易ではなく、通常の状況であれば高価な誘導兵器をミサイルランチャーや航空機といった高度なシステムによって投下する必要がある。