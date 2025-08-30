¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¼ñÎ¤¡¡»°»³Î¿µ±¤È¤Î¸òºÝÈ¯³ÐÁ°¤Î¡ÈÀê¤¤·ë²Ì¡É¤¬ºÆÊ¨Æ¡Ä¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡È´í×ü¡É
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢»°»³Î¿µ±¤È¼ñÎ¤¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
8·î29Æü¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬·ëº§¤ÈÂè°ì»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö4·î²¼½Ü¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç»°»³¤µ¤ó¤Î¡Èº§ÌóÇË´þ¡É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï¼Â¶È²È¡¦YouTuber¤Î¡ÈR¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÂçÌî°«Î¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤È¤Îº§Ìó¸å¡¢¹âµé¼Ö¤äÏÓ»þ·×¡¢·î¡¹¤Î¾®¸¯¤¤¤Ê¤É·×1²¯±ß¤Û¤É¤ò¡È¹×¤¬¤»¤¿¡É¤Û¤«¡¢»°»³¤µ¤ó¤ËÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢·ë¶É¤Ï¡Ç24Ç¯2·îº¢¤ËÇË¶É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤«¤é2½µ´Ö¸å¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤¬·ëº§Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ±»ï¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢È¯É½¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¡Ô²¿¤è¤ê¤âÌµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Ê´Ä¶¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤âÅÁ¤¨¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¼ñÎ¤¤ÎÊì¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤â´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ô¼ñÎ¤¡¡¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Í #HappilyEverAfter #»°»³Î¿µ± #¼ñÎ¤¡Õ¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢X¤Î°ìÉô¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ñÎ¤¤ÎÀê¤¤¤¬¡ÈÅªÃæ¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø·ëº§¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¶²¤ë¶²¤ëÊ¹¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À±¤µ¤ó¤Ï¡Ø·ëº§¤Ï¡¢¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¼ñÎ¤¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ó¥ó¥´¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
»°»³¤Ï¡ÖBE:FIRST¡×¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê¡Ç24Ç¯¡Ë¡¢TBS·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È-Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡Ù¡Ê¡Ç25Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¼ñÎ¤¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÎÂ°À¤ò¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÀê¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤Í¡Á¡Õ¡ÔÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÀê¤¤¤¹¤²¡¼¡¡¼ñÎ¤¤µ¤ó¡¢Î¿µ±¤¯¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡È´í×ü¡É¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ï¤â¤¦¡Ê¡Ç23Ç¯¤Ë¡Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÍèÇ¯¡Ê¡Ç25Ç¯¡Ë¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤È»£¤é¤ì¤ë¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÃé¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»£¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ï¡È¥Ï¥º¥ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ø·ù¤À¤¡¡ª¡Ù¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À±¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢38ºÐ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÈÊÑ¤Ê¿Í¡É¤Ï¡Ø¼Â¶È²È¡Ù¡Ø°ìÈÌ¿Í¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÀê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Àê¤¤¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤«¤Èµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¤±¤É¤µ¡¢¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¡¢Àê¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÀ±¤µ¤ó¤Ë¡Ö»£¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¥Ï¥º¥ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡©Âç¾æÉ×¡©¡Õ
¡Ô¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬2025Ç¯¤ÏÊÑ¤Ê¿Í¤È»£¤é¤ì¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÚ¤êÈ´¤¤Ð¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡£¥ê¥ç¥¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥ê¥ç¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡Õ
¡ÔÊÑ¤Ê¿Í¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¤è¤Í¡©¡Õ
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢»°»³¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤òËÂ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£