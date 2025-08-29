¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹¤ËÅÐ¾ì¡ªRed Bull Tetris¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRed Bull¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡ÖTetris¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖRed Bull Tetris¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ÃÏ²¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¡Á16»þ¤Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ ÃÏ²¼¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖRed Bull Tetris¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤¬ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡Á9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖRed Bull Tetris¡×¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´ÖÃæËèÆü¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ò1ËÜ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡ÊÀèÃå½ç¡¢¤ª1¿ÍÍÍ1ËÜ¸Â¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖRed Bull Tetris¡×¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ÎËÜ³Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¡Á16»þ¤Ë¹Ô¤¦¡ÖRed Bull Tetris¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡Ö¤¢¤á¤ß¤ä¤¿¤¤¤è¤¦»á¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖRed Bull Tetris¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ä¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖRed Bull Tetris¡×¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¸ÂÄê¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¿¥Ö¤«¤é¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡Ø¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥º+¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë+¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê1,130±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢120±ß°ú¤¤Î1,010±ß¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤À¡£
¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡ÖRed Bull Tetris¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤Î¤³¤È¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡ä
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ ¡Á 9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§20Ì¾ÍÍ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²ÃÊýË¡¡§
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¸å¡¢²ñ°÷¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¡£ÅÐÏ¿¸å¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ø¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥º+¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë+¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÂç²ñ³«ºÅ³µÍ×¡ä
¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¡Á16»þÍ½Äê
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ ÃÏ²¼ Red Bull Tetris¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à
¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡§1°Ì¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ø¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥º¡Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë+¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë ¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1¤«·îÊ¬¡Ê30Ëç¡Ë¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¿À ¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡Ö¤¢¤á¤ß¤ä¤¿¤¤¤è¤¦»á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤á¤ß¤ä¤¿¤¤¤è¤¦»á¤Ï¡¢JeSU¸øÇ§¤Î¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëYouTuber¡£¼ç¤Ë¡Ø¥Æ¥È¥ê¥¹¡Ù¡Ø¤×¤è¤×¤è¥Æ¥È¥ê¥¹¡Ù¤ò¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤«¤é¡Ö¿À¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç¤ÏÂÐÀïÆ°²è¤ä²òÀâ¤âÈ¯¿®¤·¡¢¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¡Á16»þ¤Ë¹Ô¤¦¡ÖRed Bull Tetris¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡Ö¤¢¤á¤ß¤ä¤¿¤¤¤è¤¦»á¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖRed Bull Tetris¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ä¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖRed Bull Tetris¡×¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¸ÂÄê¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¿¥Ö¤«¤é¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡Ø¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥º+¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë+¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê1,130±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢120±ß°ú¤¤Î1,010±ß¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤À¡£
¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRed Bull Tetris¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡ÖRed Bull Tetris¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤Î¤³¤È¡£
