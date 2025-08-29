¡Ö·ëº§¤«¤È¡Ä¡×à¤³¤É¤âÅ¹Ä¹á²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬Ç¯²¼½÷Í¥¤ÈÎø¿Í·Ò¤®¡ÖâÁ¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ä¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¿Í¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ä¤¤¤è¤¤¤èÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î°Ë¿áÍµ»Ö(²ÃÆ£À¶»ËÏº)¤È¿ÀÄÅÉ÷²ÖÌò(²ÖÅÄÍ¥Î¤²»)¤¬Îø¿Í¤Ä¤Ê¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎø¿Í¤Ä¤Ê¤®¤¬âÁ¤·¤¤¤ï¡×¡ÖÉ÷²Ö¤Á¤ã¤óÎÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ªÀ¶»ËÏº¤¯¤ó·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï»ÒÌò»þÂå¤Î2009Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¤ËÈ´Å§¡£CMÆâ¤Îà¤³¤É¤âÅ¹Ä¹á¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£