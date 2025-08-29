ÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡©Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇµÄÏÀ¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¡Ö°ÊÁ°¤¬ÎÉ¤¹¤®¤¿¤À¤±¡×
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë24Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤À¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Î½÷À¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤é¶â³Û¤À¤±ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ÆÂ¨»ÙÊ§¤¤¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÏiPad ¤Ç¤¶¤Ã¤È¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç²òÌóµ¬Äê¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤·¡£¼õÉÕÃ´Åö¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ï¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿·¤¤ÎÍú¤ÂØ¤¨¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔËþ¤ò¸À¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¼Õºá¤·¤Æ¡¢Íú¤ÂØ¤¨¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¼°¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤´ÈÓ¤òÍê¤ßËº¤ì¤Æ¸å¤«¤éÄÉ²Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Å¹°÷¤Ë¤´ÈÓ¤È¤ß¤½½Á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«ÄÉ²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤ß¤½½Á¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔËþ¤òÊú¤¡¢ÃíÊ¸¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹°÷¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤´ÈÓ¤À¤±ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÅ¹°÷¡£É½¾ð¤¬Îä¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤Ç»ÙÊ§¤¦»þ¤ËËè²ó¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊËè²óPayPay ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡Ë¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÁªÂò¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î·îËö¤Î·ÐÈñÀº»»¤¬¥½¥Õ¥È¤ËÆþÎÏ¤¹¤ëÊý¼°¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤¬Â¾¤Î¼Ò°÷¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëè²ó¡¢È¾Æü¤«¤é1Æü¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
½÷À¤ÎÉÔËþ¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°²ó¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¡£³Î¤«¤Ë¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¥Áè¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£µÕ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÖÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ËºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼Å¹¤â¤ß¤ó¤ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¿ÍÅ¹°÷¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡ÊÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜµÒ¤ÏÎÉ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜµÒ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×¡Ö¥¿¥¤¤ä¹á¹Á¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Åìµþ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÏÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢Â¾¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤Þ¤ÀÍ¥°ÌÀ¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö°ÊÁ°¤ÏÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë