【大絶滅展―生命史のビッグファイブ】 11月1日～2026年2月23日 開催予定 会場： 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20

国立科学博物館は特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」を11月1日から2026年2月23日にかけて開催する。同展では12月からタカラトミーの「ゾイド」とコラボした製品を限定販売する。

「大絶滅展」は地球に生命が誕生してから40億年のうちに訪れた危機から、5回の大量絶滅（ビッグファイブ）を取り上げ、化石や岩石に残された証拠から生命の進化の歴史をたどる。各種古生物や火山、古気候などを専門とする国立科学博物館の研究者10人による監修が行なわれている。

販売する「ゾイド」は「ディメトロドン」をモデルとした「ディメパルサー レアボーン VER.2025（ディメトロドン種）」と、レドンダサウルスをイメージした「レドンダガブリゲーター レアボーン VER.2025（レドンダサウルス種）」の2種。販売価格は各4,400円。

ディメパルサー レアボーン VER.2025（ディメトロドン種）

レドンダガブリゲーター レアボーン VER.2025（レドンダサウルス種）

(C)TOMY