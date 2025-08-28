るるぶ&more.からの予約が便利！

沖縄に行ったら外せない！「ザ・沖縄」を感じるローカルグルメ＆ドリンク

沖縄そば

カフェ Irayoi

沖縄を訪れたら一度は食べたい、沖縄そば。沖縄料理の代表格といっても過言ではない、うちなーんちゅのソウルフードです。長年地元で愛されている伝統のある王道店に加え、進化系とよばれる今話題の沖縄そばにも注目です。

ゴーヤーチャンプルー

PIXTA

一度は食べたい沖縄料理の代表格。玉子を絡めることでゴーヤー独特の苦みがやわらぎ食べやすくなります。



ポークと卵のおにぎり

PIXTA

ポークランチョンミートと卵焼きをご飯ではさんだ県民食。油みそやゴーヤの天ぷらなど、多彩なバリエーションがあります。



泡盛

高嶺酒造所

原料米にはタイ米を使用している泡盛。日本酒やビールなどの醸造酒と異なり、泡盛や焼酎などの蒸留酒は蒸留という工程が入るからこそ、泡盛本来の深みとコクがうまれます。

海ぶどう

PIXTA

ブドウのような形状の海藻で和名はクビレズタ。そのままでも三杯酢に浸してもおいしい。



テビチ

PIXTA

豚足のことでおもに煮付けに利用されています。やわらかくなるまで煮込み、ぷるぷるとした食感が特徴です。



サーターアンダギー

PIXTA

沖縄旅行中に外せないスイーツといえば、やはりサーターアンダギー。外はサクッ、中はふんわり、しっとりしています。定番のものから見た目もキュートなサーターアンダギーまで。

外国の雰囲気あふれるグルメが魅力的！アメリカンフード

ハンバーガー

Cafe&Bar Marvell

戦後アメリカの影響を色濃く受けた沖縄はハンバーガーを提供する飲食店も数多く点在し、沖縄県民にとっては沖縄そばと同じぐらい馴染みのあるソウルフードです。もちろんレベルも高く、沖縄名物として観光客からも期待されています。

キングタコス

米軍統治時代に広まったタコスは、本場仕込みの個性派揃い。タコスをアレンジした沖縄発のタコライスもぜひ味わってみて。タコライスのご飯の上に山のように盛られたレタスやチーズ、ミートは見た目のインパクトも強烈です。

ステーキ

ジャンボステーキの店 パブラウンジ エメラルド

沖縄グルメといえば「ステーキ」もはずせません。鉄板でジュ―っと音をたてるステーキはうちなんちゅーにとって身近な存在。戦後、駐留するアメリカ人の胃袋を満たすために県内にステーキ店が続々とオープン。今では夜遅くまで営業し安価なことから、飲んだ後のシメにステーキを食べる人もいるほど。沖縄ではなくてはならないグルメの一つです。

南国気分も上昇！沖縄ならではのひんやりスイーツ

トロピカルスイーツ

new Q

マンゴーやパイナップル、シークヮーサー、パッションフルーツ……亜熱帯の島、沖縄県はフルーツの宝庫です。味わいも写真映えもバツグンなひんやりスイーツは、トロピカルフルーツがたっぷりと使われていてなんとも贅沢。

石垣島ミルミル本舗

南国らしいオキナワフレーバーのアイスは何度でもリピートしたいおいしさ。定番のマンゴーやドラゴンフルーツはもちろん、沖縄の塩や紅茶までバリエーション豊富です。

かき氷

石垣島冷菓

かき氷も、沖縄で食べたいひんやりスイーツの代表格として大人気です。定番から、ソフトクリームをのせたオリジナルメニューまで、ひと口食べればスプーンが止まりません。

沖縄ぜんざい

千日

「ぜんざい」というと「小豆餡に白玉団子が入った温かいもの」を思い浮かべる方が多いと思いますが、沖縄のぜんざいはひんやり。甘く炊いた金時豆にかき氷をのせた冷たいスイーツのことをぜんざいといいます。

沖縄では、夏といえばぜんざい。沖縄では1年を通して食べられるお店が多く存在し、県民のソウルフードになっています。

行って楽しい、食べておいしい！ 沖縄カフェ

モーニング

C&C BREAKFAST OKINAWA

沖縄の朝食シーンもおすすめ。国際通り周辺には、見た目も美しいフォトジェニックなメニューを味わえるカフェが目白押し。せっかくの沖縄旅行なので朝は早起きして食べに行ってみては。

海カフェ

島cafe とぅんからや

青い空、澄んだ海、そして心地よい波音のBGMを堪能しながら、美味しいごはんを味わえる沖縄の海カフェをご紹介。オープンエアのテラス席からオーシャンビューを楽しめるお店も。ゆったりと流れる島時間に身を任せれば、心も体も癒やされること間違いなし。

