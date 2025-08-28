「ホグワーツ・レガシー」PS5パッケージ版がAmazonにて52%オフで販売中
【「ホグワーツ・レガシー」PS5パッケージ版】 発売日：2023年2月10日 価格：9,878円 セール価格：4,720円
HOGWARTS LEGACY software (C) 2022 Warner Bros. Entertainment
Amazonにて、プレイステーション 5版オープンワールド・アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から52%オフの4,720円。
「ホグワーツ・レガシー」は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPG。プレーヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出る。【『ホグワーツ・レガシー』 公式 ローンチトレーラー】
