“進化型”のうなずかない若者に「話、聞いてるの？」はNG！？ミラーニューロンで読み解く“表情”の世代間ギャップ

生成AIからアイデアや仕事のヒントをもらう人もいるだろう。一方で、生成AIに何を質問したらいいのか迷う人もいる。



これからの時代は対ヒトでも対AIでも「対話力」が問われる。



こうした考えを示すのが、累計100万部超の「トリセツ」シリーズを手がける、黒川伊保子さん。著書『対話のトリセツ』（講談社＋α新書）から、コミュニケーションにおける表情の大切さとうなずかない若者、について一部抜粋・再編集して紹介する。

目の前の人の表情につられる

ヒトは、目の前の人の表情に、反射的につられる生き物だ。目の前の人が満面の笑みを浮かべたら、つられて笑顔になる（笑顔にまでならなくても、口角ぐらいは上がる）。

目の前の人が悲しそうな顔をしたら、こちらも口角が下がって神妙な顔になる。これは、ミラーニューロン（鏡の脳細胞）のしわざ。ミラーニューロンは、目の前の人の表情や所作を、鏡に映すように、神経系に写し取ってしまうのである。

そして、目の前の表情につられたとき、脳には、その表情に見合った情動が誘発される。表情と情動の神経信号は、強く連動しているからだ。

ミラーニューロンは赤ちゃんのときに一生で一番強く機能している。赤ちゃんは、抱いている母親が笑いかければけらけらと笑い、母親が悲しい顔をすると、ときには泣き出す。表情が移って、気持ちがあふれてくるのである。

大人はそこまでじゃないけれど、やはり同様の機能を有している。

表情で、勝負が決まる

ということは、「前向きで嬉し気な表情」をもらった人は、「前向きで嬉し気な気持ち」が誘発されるということにほかならない。不満顔をもらった人は不満が、不安顔をもらった人は不安が誘発される。表情は、ことばを交わす前の気持ちを作り出しているのである。

不安顔の人の言うことを誰が聞くの？相手の脳にも不安が漂うのに。不満顔の人の言うことを誰が聞くの？相手の脳にも不満が渦巻くのに。

私は、家族に不満を伝えるときは、あきれ顔気味の笑顔で「これ、ダメじゃない？」と言う。するとけっこう「だよね。気をつける」と返事してくれる。イラついた不満顔で「なによ、これ」と言うと、「忙しいから、しかたないだろう」なんて、イラついた不満顔で言い返されるのがオチだもの。

つまりね、ことばを発する前に、実は、表情で多くの勝負が決まっているのである。ときには、どんなに素晴らしいことばで誘導しても、表情のマイナスを取り戻せないこともある。

対話のトリセツの終盤に、コミュニケーションのキモは、結局のところ表情なんだよね、というのもなんだかなぁという気もするが、表情は対話を下支えする大事なコミュニケーション・ファクターなので、言っておかないわけにはいかない。

うなずかない若者の増加

実は、この表情の交換において、最近、世代間でコミュニケーション・ギャップが起こり始めている。

1997年生まれを境に、コミュニケーションの反射反応（うなずいたり、表情がとっさにそろったりするミラーニューロン反応）が薄い人が増えているのである。つまり、上の世代にしてみると、笑いかけても表情が動かず、何かを伝えてもうなずいてくれない「うなずかない若者」「話しかけにくい若者」が増えているってことになる。

このことは、私が新卒で社会に出た年に、さまざまな企業で、いっせいに言われ出したことである。新人の反応がなさすぎて、新人教育がつらい。言わなくてもわかるはずの、当たり前のことがわからない、などなど。

実際、私の知人の娘さん（1997年生まれ）が、会社の同期に「上司に、話聞いてるのか、と言われたことのある人」というアンケートを取ったら、90パーセント以上がYESだったと教えてくれた。

ポイントは1997年

さかのぼって、1997年生まれが小学校に入ったときには、教育現場で「一年生の反応がクールになった」と話題にもなったのだという。

一年生といえば、朝礼で校長先生が「一年生のみなさん」と声をかければ、いっせいに「はい」「はい」「はいっ」と競うように答えたものだったのに、それが見られない、と。

明らかに、日本全体のコミュニケーション反応に、世代間の段差が生じている。

ちなみに、1997年生まれのすべてがそうというわけじゃない。集団のコミュニケーション反応の低下は、3割くらいの変化で全体に広がる。うなずこうとしたとき、隣の人がそうしないと、うなずくのを躊躇するでしょう？これもミラーニューロン効果。1人が両脇の人を巻き込めるのである。

1997年生まれ以降のすべての人に、コミュニケーション反応の低下が見られるわけじゃないし、コミュニケーション反応は弱いからダメというものでもない。利点もあるのである。

とはいえ、世代全体の雰囲気であることは間違いない。このことは、おそらく、幼少期にミラーニューロンを使う機会が、1997年以前に生まれた人たちのそれに比べて減ったことに起因すると思われる。

うなずかない若者は進化型？

ミラーニューロンは、赤ちゃんのうちに人生最大に働く。これを使って発話し、歩き出すのである。でも大人になっても、すれ違う人の所作や表情にまでつられていたら危なくてしょうがないので、大人になるまでに、その活性レベルを劇的に落とすわけ。

そして、脳では、使わないと信号のコネクションが薄れる。使わない記憶が薄れていくように。

つまり育った環境で、あまりミラーニューロンを使わなければ、不活性度が大きくなる。SNSやゲームの隆盛で、親と子、子ども同士が面と向かってコミュニケーションする時間が減っている以上、ミラーニューロンの活性レベルにも、当然、差は生じるはず。

ちなみに、1997年、何が起こったのか調べたら、携帯のメールサービスが始まった年だった。

ならば、これはもう人類の進化である。ミラーニューロンが従来ほど活性化していない世代は、進化型なのである。

「話、聞いてるの？」は死語

「話、聞いてるの？」「やる気あるの？」「なんでやらないの？」は、時代の死語と心得よう。相手は、聞いているのだけど、上の世代にはそう見えないだけ。

やる気はあるのだけど、上の世代にはそう見えないだけ。この質問、話を聞いている者、やる気のある者には答えようがない。

また、ミラーニューロンの活性度が違うと、「なんでやらないの？」という不満も生まれる。ミラーニューロンは、他者の動きを自分の神経系全体で感じ取るので、ミラーニューロン活性レベルが高いと、何も言われなくても、他人の動きに気づいて「あ、それ、私が運びます」のように手を添えることができる。

ミラーニューロンの活性レベルが高い上司は、自分なら黙っていても片付けるのに、なんでこの新人はやらないんだ？と感じるわけ。

「なんでやらないの？」も、言われたほうは意味がわからない。指示されていないのにやらないことを、叱られる意味がわからないのである。ときには、「私の職場では、誰も仕事を教えてくれないのに、やらないと叱られる。ハラスメントを受けています」と申請してくることもある。



反応の弱い部下を持っても、「話、聞いてるの？」と詰め寄らないで。話を聞いているのか気になったら、メモを取るように指導しよう。「私、メモを取らなくても大丈夫なんで」と言われたら、「職場では、メモは、相手のためにするもの。話を聞いてますよ、安心してくださいのジェスチャーです」と教えてあげてほしい。

「なんでやらないの？」と思ったら「これ、あなたがやるべきことよ、覚えておいてね」と言えばいい。直感的な最初の気づきがないだけで、やるべきことを教えてあげれば、やがて、関連した、ほかのことにも気づくようになる。「気が利かない」は最初のうちだけ。少し根気が要るが、ちゃんと育ってくれる。

高いからいいってものでもない

ミラーニューロン活性レベルが高いと、気が利くし、仕事の飲み込みが速い。一方で、人の表情が気になって、自分の意見が言えなかったりする。

ミラーニューロン活性レベルが低いと、気は利かないが、自分の意見を躊躇なく言えるし、国際舞台でのびのびと活躍したり、明るくタフな営業パーソンにもなれる。

一概にどちらがいいとは言えないのである。日本人は民族としての特性を勘案するに、ミラーニューロン活性レベルの高い民族だった。

気が利くし、匠の技の暗黙知（ことばにならないコツ）の伝承もうまい。けれど、一方で、忖度の国とも呼ばれている。もしかすると1997年以降に生まれた世代は、国際標準に近づいているのかもしれない。

黒川伊保子

人工知能研究の立場から、脳を機能分析してきたシステムエンジニア。脳のとっさの動きを把握することで、人の気分を読み解くスペシャリスト（感性アナリスト）。コンピュータメーカーにてAI開発に携わり、男女の感性の違いや、ことばの発音が脳にもたらす効果に気づき、コミュニケーション・サイエンスの新領域を拓く。『妻のトリセツ』（講談社＋α新書）をはじめとするトリセツシリーズは累計で100万部を超える。