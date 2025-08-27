私の妊娠報告が“引き金”に？家族LINEを退会した妹が、私抜きで新グループ作成【ママリ】

次女から突然の拒絶…

数ヶ月前に母に妊娠報告した際、家族LINE(母、姉二人、私)で妊娠報告したら？と言われました。

長女は子供いるのですが、次女は子供はいません。

正直次女より先に妊娠した事がどう思われるかなと不安でしたが、母は「次女の事は気にしないでいいよ」と言ってきたため、家族LINEで妊娠報告しました。

が、報告直後に次女が家族LINEをいきなり抜けて、その後私抜きの家族LINEを作り、そこで色々会話してるそうです。



私は次女に気を使ってたのに、なんだか家族に裏切られた気分でかなりショックです。



私自身、結婚して数年して子供を授かったのですが、結婚後は回りからの「子供はまだ？」「妊娠してないの？」と聞かれるのが本当に嫌だったので、私から回りに「子供まだ？」というような話題は振らないようにしていましたが、まさか妊娠報告で身内から拒絶されるなんて…。



お腹の子は何も悪くないのに、身内にも祝福されないママのところにきてくれたことに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

妊娠の報告はタイミングや伝える相手のことを考えて悩むこともありますよね。この記事では、家族LINEで妊娠報告した際に起きたショックなできごとに関する投稿を紹介します。先に母親に妊娠を伝えたところ、姉たちにも報告したら？と言われた投稿者さん。3姉妹の末っ子だった投稿者さんは、次女には子どもがいないため報告をためらっていたのですが…。

子どもがいない次女に対し、何か事情があるのかもしれないと考えていた投稿者さん。母親に背中を押されて報告したものの、次女はグループを抜けて自分抜きのグループを作ったといいます。



自分自身、嫌な思いをした経験から周りの人に対しても子どもの話題は慎重になっていただけに、身内のこの行動はとても傷つきますよね。

家族との関係に悩む投稿者さんに励ましの声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私が同じ立場なら 家族みんなに報告します😌 逆に次女さんだけに気をつかって報告しないのも なんか違うなぁ～と思うので🙌 出典：

次女さん、、、

お気持ちは分かるけどあからさますぎて、、、(￣▽￣;)

お母さんがフォローするしかないと思います。 出典：

私も同じ経験あります！

私は結婚してすぐに妊娠しました。とても仲の良かった姉にLINEですぐに報告しましたが、そこからLINEの返事もなくその後会うこともなくなりました。

普通の仲に戻れたのはその報告から1年2ヶ月経ったころ叔父の葬儀があり何故かそこで普通に接してきました。

姉のことが好きな事には変わらないので今はよくLINEしたり会ったりしています！ 出典：

一緒に育ってきた姉妹とはいえ、大人になってからの距離感や関わり方は難しくなります。次女にも何か事情があるのかもしれませんが、特に自慢するような表現で妊娠報告したわけでもないので、ただの家族としての報告として受け取ってほしかったですね。



また、「気にしなくていい」と背中を押した母親がフォローするしかないという声も見られましたが、投稿者さんのためにもぜひそうしてほしいものです。これから出産を控える投稿者さんが心身ともにリラックスした時間を過ごせるよう願っています。

