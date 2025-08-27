¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡© ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÅð»£¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡ØNO MORE ±Ç²èÅ¥ËÀ¡Ù¤ÎàÌµÎÏ´¶á
²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡ÖÅð»£²èÁü¡×¤¬¡Ä
£¸·î23Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÂçÄÍ½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¼ã¤¤ÃË¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂÎ©¶è¤Î´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡¢¥·¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤òÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡££··î18Æü¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶èÆâ¤Î±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¡¢ÇÛµë¸µ¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¡Ö¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£··î¤ËÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯200Ëç¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡¢£²»þ´Ö35Ê¬¤Î¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î±Ç²èÁ´ÊÔ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØÅð»£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï¡¢£··î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä£¸Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¡££¸·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë280²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Î277²¯±ß¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¸ø³«Á°¤Î£µ·î¤Î»þÅÀ¤Ç·à¾ì¸ÂÄê¤Î¸ø³«Í½¹ðÆ°²è¤¬Åð»£¤µ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¸ø³«¸å¤Î£··î25Æü¤Ë¤â¡ÔËÜÊÔ±ÇÁü¤òÅð»£¤·¤¿±ÇÁü¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²èÅð»£ËÉ»ßË¡¤ª¤è¤ÓÃøºî¸¢Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ëÃøºî¸¢¿¯³²¤Ï¡Ô10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤â¤·¤¯¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²³Û¤Ï¡Ç19Ç¯¤«¤é£µÇÜÄ¶¤Ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¤¹¤°¤Ë³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³¤³°Î®ÄÌÂ¥¿Êµ¡¹½¡ÊCODA¡Ë¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³¤Â±ÈÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡Ç22Ç¯¤ÇÌó£±Ãû9,500²¯±ß¡Á£²Ãû2,020²¯±ß¡£¡Ç19Ç¯¤Î£µÇÜ¤ò¾å²ó¤ë³Û¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¦¤Á±ÇÁü¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÈï³²¤ÏÌó9,065²¯±ß¡Á£±Ãû4,297²¯±ß¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç00Ç¯Âå¤Ë¤Ï¿·ºî±Ç²è¤òÅð»£¤·¤Æ°ãË¡¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢DVD¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç07Ç¯¤Ë±Ç²èÅð»£ËÉ»ßË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÅð»£¤Ë¤è¤ëÂ»³²³Û¤ÏÆüËÜ¹ñºÝ±Ç²èÃøºî¸¢¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ç05Ç¯¤Ç180²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£½¸·×ÊýË¡¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç°ì³µ¤ËÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥±¥¿¤¬£±¤Ä°ã¤¦¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
±Ç²è´Û¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï±Ç²è¤Î¾å±ÇÁ°¤Ë¤«¤Ê¤é¤ºÎ®¤ì¤ë¥«¥á¥éÃË¤È¥Ñ¥È¥é¥ó¥×·Ù´±¤Î¡ØNO MORE ±Ç²èÅ¥ËÀ¡Ù¤Î·¼È¯CM¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤¢¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤Î°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£··î¤Ë¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤ÎÅð»£ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ô°ãÈ¿¼Ô¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤éÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ë¡Õ¡ÔÅð»£¡¢¥À¥á¡¢ÀäÂÐ¡ª¡Õ¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô½½Ê¬¤ª¤¤°¤é¤¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤ê¸ý¤Î¤Û¤¦¤«¤éµÒÀÊÁ´ÂÎ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅð»£ËÉ»ß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²¿¤«°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÒÀÊ¸åÊý¤Î±Ç¼Ì¼¼¤«¤é¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¸÷¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾å±ÇÃæ¤Ë¸÷¤Î½Ð¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åð»£ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´Æ»ë¤ÎÌÜ¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÊÔÅð»£¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅð»£¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢Åð»£¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ð¥ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ºÆ»°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±Ç²è¤ÎÅð»£¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£