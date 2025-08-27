TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ë·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Î°ì¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×

·Ù»¡¤Ï¸áÁ°5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯¤«¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÉô²°¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈï³²½÷À­¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÎÍ­Ìµ¤ä»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£