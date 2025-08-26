´ßÇî¹¬¶µ¼ø¡¡¸í¾ðÊó³È»¶¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÌäÂê¤Ï¡Ö³°Ì³¾Ê¤ÈJICA¤ÎÂç¥Á¥ç¥ó¥Ü¡×¤È»ØÅ¦¡¡¡Ö°ìÅÙÃæ»ß¤¹¤Ù¤¡×
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢·ÄÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î´ßÇî¹¬»á¡Ê62¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³°Ì³¾Ê¤¬½ê´É¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬¹ñÆâ4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¡¢¸í¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°Ì³¾Ê¤ÈJICA¤ÎÂç¥Á¥ç¥ó¥Ü¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÌäÂê¤Ï³°Ì³¾Ê¤ÈJICA¤ÎÂç¥Á¥ç¥ó¥Ü¡£ÉáÄÌ¤Ï¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê¼ê¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÊ¸½ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£Áê¼ê¹ñ¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÀâÌÀ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤è¤ë¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ï¹ç°ÕÆâÍÆ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¿äÂ¬¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤Ï³°Ì³¾Ê¤ÈJICA¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤À¤«¤é¤³¤½ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¹¹Å³¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¼«ÂÎ¤â°ìÅÙÃæ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡£JICA¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¤·¤¿¡£ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤È¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤È¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤È¥¬¡¼¥Ê¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä¹°æ»Ô¤ò¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢SNS¾å¤ÇÂçÁûÆ°¤Ë¡£³Æ»Ô¤Ë¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤ä¡¢Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¤ÎÈ¯µë¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£