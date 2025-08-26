ÀáÅÅ¡¢ÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¡¡¡ÖÁ´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¡×Áª¤ÖºÝ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Èµ¡Ç½¡É¤È¤Ï¡©
¡¡²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÀöÂõµ¡¡¢¡¢¡¢ÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥à¤Ê¤Î¤«½ÄÃÖ¤¤Ê¤Î¤«¤ÇÇº¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¼°¡Û
ÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤ä¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅ¾¿ô¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄãÁû²»¤ÇÀáÅÅ²ÄÇ½¡£
¡ÚÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ¡Û
·×ÎÌ¡¢ÅêÆþ¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀöºÞÃÖ¤¾ì¤¬ÉÔÍ×¡£ÀöºÞ¤òÆþ¤ì²á¤®¤Ê¤¤¤¿¤áÀöºÞ¤ÎÀáÌó¤Ë¡£